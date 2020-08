Twitter risikerer milliardbot for misbruk av telefonnumre og mailadresser

Twitter innrømte i fjor høst at de «utilsiktet» hadde brukt telefonnumre og epostadresser oppgitt av sikkerhetsårsaker – som tofaktor-autentisering – til målrettet reklame.

USAs føderale handelskommisjon har nå sendt inn en klage til Twitter for å ha misbrukt disse dataene i perioder fra 2013 til 2019, skriver CNN.

Handelskommisjonen bekreftet tirsdag at de etterforsker Twitter.

Det er Twitter selv som i en finansrapport skriver at de forventer at klagen vil føre til et tap på mellom 150 og 250 millioner dollar, tilsvarende mellom 1,4 og 2,3 milliarder kroner.

– Vi kan ikke si med sikkerhet hvor mange som ble påvirket av dette, men i et forsøk på å være gjennomsiktige ville vi gjøre alle oppmerksomme, sa selskapet i et blogginnlegg da de i fjor høst innrømmet forholdet.

De hevdet også at ingen data hadde blitt delt eksternt.

Høsten 2018 ble det avslørt i en studie at Facebook misbrukte kontaktinformasjon for tofaktor-autentisering på samme måte.

Da handelskommisjonen i fjor ila Facebook rekordboten på fem milliarder dollar, tilsvarende 45 milliarder kroner, pekte de på dette misbruket som et av lovbruddene – dog var det først og fremst Cambridge Analytica-skandalen som utløste boten.