Enhver Twitter-konto som utgir seg for å være andre personer enn de er, blir permanent slettet, opplyser selskapets nye eier Elon Musk. Han kom med advarselen i en melding på Twitter natt til mandag norsk tid.

– Fra nå av kommer enhver Twitter-konto som gir seg ut for å være andre personer, uten å spesifisere at det dreier seg om en parodi, til å bli permanent slettet, skriver han.

– Tidligere har vi sendt ut advarsler før kontoer slettes, men nå når vi skal rulle ut omfattende verifisering av kontoer, kommer det ikke lenger til å bli noe varsel. Dette komme til å bli en klar betingelse for å kunne ta i bruk Twitter Blue, skriver Musk videre.

– Enhver endring i navnet overhodet vil føre til at brukeren midlertidig mister det verifiserte merket, fortsetter han.

Twitter Blue er den kommende abonnementstjenesten som vil være tilgjengelig for alle som vil betale 8 dollar i måneden og som skal gi brukerne et blått merke som viser at de er verifisert.

Endringen vil markere slutten på Twitters gratis verifiseringssystem fra 2009, som har latt kjendiser, fremtredende politikere, selskaper, organisasjoner, varemerker, influensere, artister og mediefolk, få en blå hake ved navnet for å vise at deres identitet er ekte.

Søndag ble det klart at tjenesten ikke rulles ut før etter mellomvalget i USA tirsdag, ifølge et internt notat som The New York Times' ikke navngitte kilder har sett.