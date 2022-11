Elon Musk: – Twitter kan gå konkurs

Elon Musks mye omtalte overtakelse av Twitter har ikke akkurat gått knirkefritt, og både brukere og annonsører har flyktet fra plattformen siden rabalderet startet. Den nedadgående spiralen er ikke over ennå.

Nettstedet The Verge fikk tak i en transkripsjon av et møte Musk nylig hadde med Twitter-ansatte, hvor han snakket om plattformens fremtid og utfordringer.

Utelukker ikke konkurs

Der kom det frem at plattformen for øyeblikket befinner seg i en svært prekær situasjon, ikke minst økonomisk.

– Vi må definitivt bringe inn mer penger enn vi bruker. Dersom vi ikke gjør det og vi har massiv negativ kontantflyt, da er konkurs en mulighet. Det er en prioritet. Vi kan ikke skalere opp til én milliard brukere og ta massive tap underveis. Det er ikke holdbart, sa Musk under møtet.

I likhet med andre sosiale medieplattformer er Twitter svært avhengig av inntekter fra annonsering, og det faktum at mange annonsører forholder seg kritisk til Musks overtakelse er dermed en betydelig trussel for selskapet.

Musk har forsøkt å øke inntektene ved å introdusere en betalt Twitter Blue-tjeneste som koster 8 dollar i måneden, som gir brukere et verifiseringsstempel og diverse andre tilleggsfunksjoner. I tillegg har han som kjent barbert bort halve staben – over 3000 av selskapets 7500 ansatte – for å spare penger.

The Wall Street Journal rapporterte imidlertid i helgen at frafallet av annonsører stadig øker i omfang, som kan gjøre jobben vanskelig for Musk fremover. Ifølge Wall Street Journal stod annonser for 89 prosent av Twitters omsetning i fjor, som lå på litt over 5 milliarder dollar.

Vil gjøre slutt på fjernjobbing

Grunnen som noen av annonsørene oppgir, er at de er usikre på Twitters retning under den nye ledelsen, og at de er bekymret over det de oppfatter som ustabilitet i selskapet. Også amerikanske tilsynsmyndigheter er bekymret for utviklingen i selskapet.

Blant andre temaer som ble diskutert under møtet var jobbing hjemmefra. Musk har tidligere gjort det klart at han vil gjøre slutt på fjernjobbing, et budskap han ettertrykkelig gjentok denne gangen.

– La meg være krystallklar. Dersom folk ikke returnerer til kontorene når de er i stand til det, kan de ikke bli værende i selskapet. Punktum, sa Musk. Han understreker at det kan gjøres unntak, men kun dersom den ansattes arbeid er så viktig at det veier opp for de kommunikasjonsmessige problemene ved å jobbe hjemmefra.

Ifølge Musk er det mange personer hos både Tesla og SpaceX som jobber hjemmefra, men disse er «eksepsjonelle» unntak, sa den nybakte Twitter-sjefen.