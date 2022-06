Twitter-styret anbefaler Musk-salg på 44 milliarder dollar

Styret har gått enstemmig inn for anbefalingen, står det videre i børsmeldingen.

Aksjonærenes godkjenning av avtalen er en av flere uløste saker knyttet til Twitter-oppkjøpet, sa Musk i et intervju med Bloomberg tirsdag.

I starten av juni sa Musk at han var i tvil om han ville gjennomføre oppkjøpet av Twitter. Årsaken var at han mente selskapet holdt tilbake data om falske kontoer. Under et digitalt møte med Twitter-ansatte i forrige uke sa han imidlertid at han vil kjøpe meldingstjenesten.

Ved børsåpning tirsdag var Twitter-aksjen flat og verdt langt under 54,20 dollar, som er prisen Musk har tilbudt selskapet å betale for hver aksje. Ikke siden 5. april har Twitter-aksjen ligget på det nivået.