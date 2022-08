«Krigen» mellom Twitter og Musk tilspisser seg: Nå har Musk gått til motsøksmål mot plattformen

En liten sjokkbølge sveipet gjennom teknologiverdenen da det ble klart at Elon Musk hadde bestemt seg for å gå til anskaffelse av Twitter, men oppkjøpet skulle vise seg å bli alt annet enn ukomplisert. Nå har det skjedd en ny, dramatisk utvikling, melder Reuters.

Musk har nemlig gått til motsøksmål mot Twitter, etter at plattformen først saksøkte Tesla-sjefen for kontraktsbrudd. Søksmålet ble sendt inn kort tid etter at det ble satt en dato for rettssaken som skal avgjøre hvorvidt Musk kan trekke seg fra avtalen.

Mener Twitter brøt betingelser

Søksmålet er konfidensielt, som betyr at innholdet i søksmålet på nåværende tidspunkt ikke er kjent. Ifølge Reuters kan en redigert utgave av dokumentet – som er på 164 sider – imidlertid snart bli gjort offentlig.

Elon Musk trakk seg fra avtalen om oppkjøpet av Twitter med den begrunnelsen at Twitter hadde brutt flere av betingelsene i avtalen. Advokatene hans hevdet at Twitter hadde gitt Musk en rekke falske og villedende opplysninger som Musk stolte på da avtalen ble inngått.

Tesla-sjefen skal ifølge advokatene ikke ha fått tilstrekkelig informasjon til å avgjøre hvor mange falske meldinger og kontoer det befinner seg på plattformen, og at dette altså utgjør et brudd på avtalen som gir ham rett til å avbryte kjøpet.

Ville tvinge Musk til å gjennomføre kjøpet

Musk krevde at tjenesten la frem beviser for at minst 95 prosent av kontoene på plattformen er autentiske. Han hevdet senere at Twitter-sjefen nektet å legge frem disse bevisene, og at han derfor ikke kunne gå videre med oppkjøpet.

Kort tid etter svarte Twitter på sin side at de aktet å gå til søksmål for å tvinge Musk til å gjennomføre oppkjøpet. Samtidig som denne konflikten pågikk sank aksjekursen til Twitter betydelig, til godt under det som var prisen før Musk kunngjorde sin intensjon om å kjøpe selskapet.

Hvordan den rettslige konflikten ender, er ikke godt å si. Det kan bli dyrt for Musk å trekke seg fra avtalen dersom han ikke vinner frem i retten, da avtalen inkluderer en klausul om én milliard dollar i kompensasjon for kontraktbrudd.