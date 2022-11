De to personene som hadde ansvaret for Twitters politikk for digital publisering i Europa, forlot selskapet i forrige uke som de to siste, opplyser fem personer med kjennskap til saken til Financial Times.

De to sjefene hadde stått i spissen for Twitters arbeid med å etterleve EUs regler om desinformasjon og håndtering av loven om digitale tjenester. Denne loven trådte i kraft i forrige uke og knesetter strenge regler for hvordan de store teknologiselskapene skal oppføre seg for å opprettholde brukernes trygghet.

De øvrige ved Brussel-kontoret sluttet tidligere i måneden, da den nye sjefen Elon Musk kunngjorde at halve staben på 7500 ansatte måtte gå.

Det er uklart om Julia Mozer og Dario La Nasa sa opp eller ble oppsagt. De overlevde øyensynlig den første oppsigelsesrunden, men forlot kontoret da Musk i et rundskriv forlangte at de ansatte skulle godta en intens (hardcore) arbeidskultur.