Tyrkisk domstol opphever forbud mot Wikipedia

Tyrkia blokkerte Wikipedia i 2017 og anklaget online-leksikonet for å drive med bakvaskelse av nasjonen fordi Wikipedia nektet å fjerne poster som sa at Tyrkia støttet IS og andre terrorgrupper.

Tilgangen til Wikipedia på alle språk ble blokkert med henvisning til en lov som gir myndighetene adgang til å forby nettsider som de mener truer landets nasjonale sikkerhet.

Wikipedia nektet å fjerne postene og mente at det tyrkiske kravet var sensur. Wikipedia tok saken til retten, men tapte i lavere rettsinstanser og anket deretter til forfatningsdomstolen.

Med ti stemmer mot seks kom forfatningsdomstolen til at blokkeringen strider mot ytringsfriheten.