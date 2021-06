Tyske myndigheter vil hacke. Facebook og Google stiller seg bak protestbrev

Facebook og Google er ikke akkurat kjent som pionerer innen personvern, men muligens går det en grense også for dem – i alle fall i Europa. De to teknologigigantene har sammen med blant annet den tyske hackerforeningen Chaos Computer Club (CCC) skrevet et åpent brev (på tysk) i protest mot tyske lovforslag om overvåkning som omtales som svært dårlige ideer.

CCC er en forening for etiske hackere, som ble etablert allerede i 1981. Den regnes som en forkjemper for datasikkerhet og digitale rettigheter.

Statlig hacking

Lovforslagene åpner blant annet for at både tyske hemmelige tjenester og politi skal gis autorisasjon til å hacke og at politiet skal kunne ta i bruk «statstrojanere». Det skal også være lov for politiet å hacke personer som ikke er mistenkt for noe som helst, skriver CCC.

I tillegg vil lovforslagene gjøre leverandører av kommunikasjonstjenester forpliktet til å legge til rette for disse mulighetene, noe motstanderne mener vil svekke både sikkerheten og integriteten til tjenestene.

– Dette vil være et banesår for tillitsforholdet mellom brukere og tilbydere, sier Linux Neumann, en talsperson for CCC.

– Absurde forslag

Organisasjonen hevder at forslagene er så absurde at alle ekspertene som har blitt invitert til komitéhøringen, sterkt har kritisert forslagen.

– Dersom ingen talspersoner med ekspertise og respekt for fundamentale rettigheter og nasjonal sikkerhet er villige til å støtte en slik plan, bør den nok skrinlegges umiddelbart, skriver CCC.

I brevet trekkes det også fram hvilket signal Tyskland vil sende til verdens autoritære regimer dersom landet adopterer «en av de mest skjerpede og inntrengende overvåkningslovene med vidtrekkende overvåkningsmidler».