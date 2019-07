Tyske skoler har innført forbud mot Office 365

Det tyske personvernombudet i staten Hessen har innført forbud mot Office 365. Det skjer etter at Microsoft ikke kan garantere at Office-produktet ikke inngår i amerikanerens masseovervåkelseprogram. Det skriver Zdnet.

Bruken av denne programvaren vil derfor være i strid med GDPR, mener personvernombudet i Hessen.

– Det avgjørende aspektet i denne saken er at offentlige institusjoner behandler sensitive opplysninger om barn, som kan eksponeres for overvåkning fra amerikanske myndigheter. Offentlige institusjoner i Tyskland har et særlig ansvar for behandlingen av disse personopplysningene, sier personvernombud Michael Ronellenfitsch i en pressemelding.

Sender data

Dette er resultatet av en debatt som har pågått i flere år i Tyskland. Tyskerne har hatt opphetede diskusjoner om hvorvidt staten skal benytte seg av Microsoft-programvare i det hele tatt.

I en nederlandsk kartlegging kom det i fjor frem at Microsoft samler inn massevis av data via sine Office-produkter. Det var ikke mulig å verifisere om disse dataene sendes til selskapets servere i USA, konkluderte rapporten.

IT-giganten har investert massive beløper for å bygge skyinfrastruktur i Tyskland med lovnader om at ingen data deles med amerikanske myndigheter – disse datasentrene skal ha blitt stengt i august 2018, skriver Zdnet.

Microsoft opplyser til den amerikanske teknologiavisen at det går an å sette begrensninger på hvilke data som deles med selskapets servere i USA, men det er ikke mulig å begrense datadelingen helt i Tyskland.

Setter begrensninger

I Norge går vi i motsatt retning. Her tar flere og flere kommuner og offentlige institusjoner steget ut i nettskyen.

Microsoft er i ferd med å bygge egne datasentre i Norge som skal stå klare i 2019.

De skal sørge for at ingen norske data forlater rikets grenser. Dette er krav en rekke av oss stiller når vi inngår kontrakter med milliardkonsernet.

– Det hadde ikke vært vits for oss å bygge datasenter i Europa hvis folk ikke var opptatt av hvor dataene ligger lagret. Kun ved supportsituasjonen vil data gå ut av landet, men da må kunden selv trykke bekreftende på en knapp først, sier selskapets direktør for offentlig sektor, Lena Lundgreen til digi.no.

Her hjemme er selv Datatilsynet interessert i å flytte deler av virksomheten ut i nettskyen.

– Det er absolutt aktuelt. Vi planlegger det og har satt det på lista, røpte direktør Bjørn Erik Thon til oss tidligere i sommer.