Tyskland vurderer å utestenge Telegram

Det å stenge tilgang til tjenester man misliker på nettet er noe man stort sett hører om at skjer i totalitære land. I åpne demokratier gjøres dette bare dersom tjenestene i stor grad bidrar til soleklare lovbrudd, som å distribuere innhold knyttet til overgrep mot barn.

Nå vurderer den tyske regjeringen å gå til et langt mer kontroversielt skritt, nemlig å forby tilgangen til blant annet den krypterte kommunikasjonstjenesten Telegram.

Telegram ble lansert i 2013 av de russiske brødrene Nikolai og Pavel Durov, som kort tid senere kom på kant med regimet i Moskva. I ettertid har de drevet tjenesten fra andre land. Siden 2017 har selskapet i hovedsak holdt til i Dubai.

Tjenesten har i perioder vært blokkert i flere ulike land, primært fordi den har blitt brukt til kritikk av myndighetene, samtidig som den benytter sterk kryptering, noe som gjør den vanskelig å avlytte.

Populær blant de ytterliggående

Nancy Faeser er innenriksminister i Tyskland. Foto: SPD Landtagsfraktion Hessen

Selv om Telegram har millioner av helt vanlige brukere som primært bruker tjenesten til en-til-en-samtaler, har tjenesten også fått et uheldig omdømme ved at den har gruppefunksjonalitet som brukes som en møteplass for ekstremister og kriminelle.

Av den tyske regjeringen nevnes Telegram nå først og fremst i forbindelse med deres ønske om å bekjempe høyreekstremisme. Ifølge ukeavisen Zeit sa nylig Nancy Faeser, som er innenriksminister i den tyske forbundsregjeringen, i en tale til Forbundsdagen at høyreekstremisme er den største trusselen mot det tyske demokratiet, Regjeringen planlegger derfor et lovforslag, Demokratiefördergesetz, som skal bidra til å fremme demokratiet og bekjempe ekstremisme.

Regjeringen ønsker ifølge Faeser å bruke alle midler for å stoppe radikalisering.

Vil først og fremst ansvarliggjøre

Dette betyr ikke at regjeringens egentlige mål er å stanse Telegram og andre tjenester som brukes av blant annet ekstremister. Målet er derimot å få de aktuelle tjenestene, hvor Telegram nevnes som eksempel, til å følge tysk lov.

– Vi vil sørge for at agitatorene blir identifisert og holdt ansvarlige, sier Faeser i et intervju med Zeit.

Men så lenge Telegram holder til i Dubai, har vestlige myndigheter lite å presse selskapet med annet enn true med utestenging dersom det selskapet ikke selv kommer sterkere på banen.

Utelukker ikke utestenging

Ifølge Independent sa Faeser også at en utestenging ikke kan utelukkes.

– En utestenging vil være alvorlig og helt klart en siste utvei. Alle andre muligheter må forsøkes først, sa innenriksministeren. Hun la til at Tyskland også diskuterer muligheten for å regulere Telegram med andre land i EU.

I hvilken grad en blokkering vil være effektiv, kan diskuteres. Teknisk oppegående brukere vil i praksis kunne omgå nærmest enhver sperring, selv om det blir mer tungvint. De store massene vil derimot kunne bli hindret av tiltak som DNS-blokkering eller utestengelse av appen i Apple App Store og Google Play.

Samtidig er det altså primært totalitære land som driver med sensur på denne måten, og det vil være uheldig for Tyskland å komme i en situasjon hvor landet sidestilles med disse i diskusjoner om ytringsfrihet.