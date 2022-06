Meldingsappen Telegram har etter hvert blitt et populært alternativ for de personvernbevisste forbrukerne, og nå lanserer tjenesten et nytt tilbud for å imøtekomme etterspørselen. Det rapporterer blant andre nyhetsbyrået Reuters.

Telegram Premium er navnet på en ny abonnementsløsning hvor brukere betaler en månedlig sum penger for å få tilgang til en bedre tjeneste enn det man får med gratisutgaven.

Nye funksjoner og bedre ytelse

Nyheten ble tilkjennegjort av Telegram-medgrunnlegger Pavel Durov på hans egen kanal. Premium-tilbudet skal ifølge Durov rette seg mot de mest «kravstore» brukerne og bli tilgjengelig denne måneden, men et konkret tidspunkt foreligger ennå ikke.

Tilbudet vil gi brukere høyere grenser på blant annet filopplastinger, og skal i tillegg gi brukere nye funksjoner og høyere ytelse. Utover dette har Durov ennå ikke delt alle detaljene rundt hva abonnementsløsningen vil by på, ei heller hva prisen vil ligge på.

Grunnleggeren forsikrer at alle eksisterende funksjoner vil forbli gratis, så om man er fornøyd med måten tjenesten fungerer på i dag, vil det trolig ikke være behov for å oppgradere.

Ifølge Durov vil også de som ikke velger å abonnere få glede av tilbudet på ulike måter. Blant annet vil man kunne se ekstra store dokumenter og mediefiler som sendes av betalende medlemmer, selv om man ikke selv bruker den betalte utgaven.

Telegram har vokst kraftig siden oppstarten. Det seneste offisielle antallet aktive brukere som tjenesten selv oppga var 500 millioner, men det tallet er fra januar i fjor, så antallet ligger nok en del høyere i dag.

Stjal mange brukere fra WhatsApp

Som Digi.no rapporterte i oktober i fjor fikk Telegram et kraftig tilsig på hele 70 millioner nye brukere etter at WhatsApp og Instagram gikk ned for telling i noen timer på grunn av tekniske problemer.

Ikke minst fikk både Telegram og Signal millioner av nye brukere som følge av at WhatsApp endret brukervilkårene på en måte som gjorde mange bekymret for personvernet – til tross for at WhatsApp selv bedyret at bekymringene var basert på misforståelser.

Telegram skryter blant annet av å være en åpen plattform, hvor både kildekode, API og protokoll er tilgjengelig for alle brukere.

Tjenesten har en hemmelig samtalefunksjon som byr på ende-til-ende-kryptering, sletting av alle spor spor på serverne, og en selvdestruksjonsfunksjon som innebærer at man kan starte en nedtelling som sletter meldingene fra begge enheter.

Mer informasjon om hvordan Telegram fungerer og hva den byr på finner man på hjemmesiden, og tjenesten har også en egen seksjon som inneholder mer tekniske detaljer.