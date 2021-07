Uåpnet Super Mario-spill solgt for 13,5 millioner kroner

En uåpnet kopi av Nintendos Super Mario 64 har blitt solgt på auksjon for 1,56 millioner dollar – omtrent 13,5 millioner kroner.

Heritage Auctions i Dallas i delstaten Texas i USA melder at spillet fra 1996 ble solgt søndag. Den høye prisen førte til at salget slo den forrige rekordprisen for salg av et enkelt videospill.

Det er ikke kjent hvem som har kjøpt spillet.

Super Mario 64 var det mest solgte spillet til konsollen Nintendo 64, og det første som presenterte den populære Mario-karakteren i 3D, sa auksjonshuset i en uttalelse.