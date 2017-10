Ubuntu har kvittet seg med omstridt brukergrensesnitt

Den andre nye versjonen av Ubuntu ble lansert i går. Den kanskje største nyhetene i Ubuntu 17.10, også kjent som «Artful Aardvark», er kanskje at skrivebordsmiljøet Unity ikke lenger er standardvalget. I stedet er det Gnome 3.26 som foretrekkes. Dessuten er displayserveren Wayland nå blitt førstevalget, dersom maskinvaren støttes. Xorg vil brukes dersom dette er nødvendig.

17.10-utgaven, som er den 27. i rekken, er dessuten den første som bare er tilgjengelig i 64-bit desktoputgave. Fortsatt er det mulig å velge en 32-bit-utgave for servere. Dette betyr likevel ikke at datamaskinen med 32-bit-utgaven installert, må ta i bruk 64-bit-utgaven. Nyheten har bare betydning for nye installasjoner.

Netplan

For å gjøre nettverkskonfigurasjonen mindre fragmentert, er Netplan valgt som standard, deklarativ YAML-syntaks for å konfigurere grensesnitt i Ubuntu. Dette skal tilby en enkel oversikt over hele systemet på ett enkelt sted, samtidig som at det er bakoverkompatibelt med verktøy som NetworkManager og systemd-networkd.

I en kunngjøring nevnes det også at blant annet Microsoft Studio Code er tilgjengelig på tvers av alle støttede utgaver av Ubuntu.

Mange av de øvrige nyhetene er rettet mot mer spesielle bruksområder, blant annet gjennom et stadig større utvalg av «snaps», som verken er brennevin eller Snapchat-meldinger, men et pakkeformat for applikasjoner som installert separat fra resten av systemet, og som ved behov også kan inkludere andre versjoner av biblioteker enn dem som Linux-systemet tilbyr.

I tillegg er selvfølgelig mye av programvaren som distribueres i Ubuntu eller gjennom bakkebrønnene blitt oppdatert til nyere utgaver.

Installasjonsfiler for ulike versjoner av Ubuntu 17.10 kan lastes ned fra denne siden. Denne utgaven skal for øvrig danne grunnlaget for den neste Ubuntu-utgaven med langtidsstøtte. Den skal utgis i april 2018.

