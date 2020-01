Uidentifiserte droner har i flere uker fløyet over Colorado og Nebraska — Ingen kan gjøre rede for hva de gjør

Mystiske droner har siden midten av desember fløyet over Colorado og Nebraska i USA etter solnedgang, og myndighetene klarer ikke finne ut hvem som står bak. Nå åpner myndighetene etterforskning.

Dette skriver flere amerikanske medier torsdag.

Øyenvitner som bor i de amerikanske statene skal ifølge New York Times sitte med mange ubesvarte spørsmål. «Det er creepy», sier et av dem til avisen. Hun skal ha sett tre droner sveve like over gården sin i Nebraska.

Nesten alle observasjonene skal ha skjedd mellom solnedgang og klokken 22. Men ett øyenvitne skal ifølge New York Times ha sett dem med kikkert en kveld før solnedgang. Hun skal ha beskrevet dronene som hvit- og sølvfargede, og uten synlig merking.

– Ikke skyt dem ned

Siden før jul skal sheriffkontorene i regionen ha blitt bombardert med innrapporteringer om store droner med blinkende lys og vingespenn på opptil to meter som flyr over landsbyer og åpne felt. Henvendelsene fra de nervøse innbyggerne har ført til at myndighetene nå åpner etterforskning i saken.

Det gjenstår foreløpig å se om droneaktiviteten er ulovlig eller ikke, da både formålet og hvem som står bak stadig er ukjent.

Ifølge Sheriff James Brueggeman i Perkins i Nebraska, som selv har observert dronene, er det første gang i hans 28 år lange fartstid i myndighetene at luftfartøyer på nattestid ikke er identifisert.

Til New York Times sier sheriffen at han har fått nyss om at folk ønsker å skyte ned en drone, og at han har oppfordret til å heller rapportere inn observasjonene.

– Jeg syns det høres ut som en vits, men vi må huske hvilken del av landet vi bor i. Folk her liker ikke å få sitt privatliv invadert, sier han til avisen.

Spekulasjoner

Dronene flyr i presise formasjoner, og det skal være observert stadig flere tilfeller spredt på større områder. På sosiale medier og i lokale avisspalter spekulerer befolkningen i hva som foregår. Noen har foreslått at det kan dreie seg om en form for kartlegging, eller en landundersøkelse utført av et olje- og gasselskap. Men ingen av disse teoriene forklarer hvorfor det kun skulle foregå om natten.

– De fleste mennesker er rimelige, og det sies at det kan være snakk om noen som kartlegger eller gjør topografi. Men du kan ikke utelukke det du ikke vet, sier sheriff Michael Yowell i Colorado, som selv fikk en droneskvadron flyende over huset sitt på nyttårssaften, til avisen.

Et annet øyenvitne, hvis border collie hadde bjeffet på dronene, sier at dronene fløy høyt nok til at de ikke kunne skytes ned, men lavt nok til at de er en sjenerende. Hun frykter ifølge New York Times at det aldri vil komme noe svar.

– Plutselig kommer det bare til å stoppe, og vi kommer ikke til å få noe svar. Det er veldig foruroligende for mange mennesker. Det er frykten for det ukjente, sier øyenvitnet.

Dronebruk i Norge I Norge er bruk av droner også stadig mer vanlig. Og droner utstyrt med kamera eller andre sensorer som kan brukes på invaderende måter er underlagt personopplysningsloven. Det finnes imidlertid ikke egne regler for filming eller fotografering med droner.

Per i dag eksisterer det heller ikke noe offentlig register hvor droneoperatører er pålagt å registrere når og hvor de skal fly med drone i Norge. Alle ubemannede luftfartøyer skal imidlertid være merket med operatørens navn og telefonnummer, eller med identifikasjonsnummer som tildeles av Luftfartstilsynet.

Med utgangspunkt i de generelle reglene for behandling av personopplysninger i loven, anbefaler Datatilsynet å minimere innsamling av informasjon som kan identifisere mennesker eller andre objekter. Tilsynet oppfordrer også alle til å være synlig ved bruk av droner, og å gi informasjon på eget initiativ til personer i nærheten. Kilde: Datatilsynet

Vil innføre statlig sporing av droner

I USA er operatører av alle droner, bortsett fra de minste, pålagt å registrere seg hos myndighetene. Men det finnes i dag ingen enkel lovlig måte for myndighetene å identifisere eller spore bestemte droner. Restriksjoner hindrer nemlig myndighetene å ta i bruk eksisterende teknologi for dette, ifølge jusprofessor og tidligere sjefsrådgiver i FFA Reggie Govan.

– Som på mange andre områder innen regulering av droner, henger det juridiske rammeverket etter teknologien, sier han til New York Times.

Forrige uke foreslo Den føderale luftfartsadministrasjonen (FFA) å innføre krav om at de fleste droner må kunne la seg identifisere. Tidspunktet for lovforslaget skal ha vært tilfeldig, men FFA etterforsker nå også observasjonene fra Colorado og Nebraska for å finne ut formålet med droneflygingen og hvem som står bak.

Nesten 1,5 millioner droner og 160 000 dronepiloter er registrert i FAA, opplyser byrået.