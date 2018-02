Henter 140 mill: – Det hadde aldri skjedd om vi hadde blitt igjen i Norge

– Det finnes hverken nok kapital eller kompetanse i Norge. Unacast kunne aldri blitt det selskapet vi har potensialet til å bli ut ifra Norge.

Det sier gründer Kjartan Slette (40) i Unacast til Dagens Næringsliv. Unacast er en norsk teknologioppstart som utvikler en plattform de kaller «Den fysiske grafen».

Henter 140 mill

Da digi.no møtte selskapet i november i fjor møtte vi dem i hjemmekoselige lokaler på Majorstuen i Oslo.

På kort tid har selskapet rekruttert en rekke spesialister fra både konsulentselskap og oljebransjen.

Flere gikk fra en dresskledd hverdag, over til en uformell tilværelse i oppstartsbedriften hvor de jobber med store datamengder, algoritmer og «data science».

Nå henter selskapet inn nye 140 millioner kroner i en emisjon som er overtegnet, skriver DN. Det ville aldri skjedd om de ikke tok steget ut av Norge, og flyttet hovedkontoret til New York, tror Slette.

– Ikke kritikk av Norge, men et faktum

– Dette er ikke en kritikk av Norge. Det er et faktum. Men det som derimot er en kritikk er at det ikke synes å være noe hastverk med å bygge opp et slikt miljø i Norge.

– Det skremmer meg mer. Det er et ungt oppstartsmiljø, men jeg ser veldig lite debatt om hvordan vi skal styrke vekstkapitaltilgang og kompetansetilgang for norske teknologiselskaper, sier40-åringen til DN.

Kjartan Slette i Unacast. Bilde: Marius Jørgenrud

Slette påpeker til næringslivsavisen at investeringsmiljøet i Norge er preget av tidligfasekapital og at disse også preger debatten i for stor grad.

Analyserer store mengder data

– Men alle de tidligfaseselskapene det nå investeres i, skal jo ha andre typer finansiering på veien mot å bli et stort globalt selskap, sier Slette til Dagens Næringsliv.

Plattformen selskapet utvikler analyserer enorme mengder data fra den fysiske verden.

Den er teknologinøytral og har visjoner om å fange inn data fra mange slags kilder.

Eksempler er beacons, NFC, WiFi, GPS, QR-koder, kuponger, apper, geofence, innendørs navigasjonssystemer og andre teknologier vi ennå ikke kjenner.

Inspirert av Wimp

Gründeren har tidligere fortalt digi.no at de har blitt inspirert av den norske startupen Wimp, senere omdøpt til Tidal og solgt til hip-hop mogul Jay-Z.

– Vi startet jo Tidal eller Wimp omtrent samtidig som Spotify kom ut av Sverige. Vi trodde vi kjempet på samme banehalvdel og i samme sport, men i dag har Tidal kanskje et par millioner abonnenter, mens Spotify har over 60 millioner til digi.no i fjor.

Målet er at Unacast skal bli den dominerende aktøren i sin nisje.

– Det sitter ganske dypt i Thomas Walle (medgründer, journ anm) og meg at det ikke holder å ha det beste produktet til rett tidspunkt. Denne gang er det vi som skal være Spotify, fortalte Kjartan Slette.

20 ansatte i New York

New York-kontoret sitter i en skyskraper i hjertet av den amerikanske metropolen.

Der har det norske selskapet rundt 20 ansatte, som jobber kommersielt med forretningsutvikling og markedsføring. USA er hittil det eneste markedet de retter seg mot.

Men selskapet har gode grunner for at de har lagt all teknologiutvikling til Norge.

– Vi bygger teknologien i Norge av noen veldig åpenbare grunner. Det er et vanvittig høyt nivå på norske utviklere, sammenfattet Slette til digi.no i november i fjor.