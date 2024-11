Nestleder Christian Bøhn i Trondheim Digital viser frem et av Trondheim kommunes «Grab and Go»-skap. Skapene er plassert rundt på sentrale plasser i kommunen. De er fylt opp med gjenbrukte HP-maskiner som har fått lastet inn Googles operativsystem, Flex: − Ansatte kan enkelt kan låne med seg en maskin når de trenger det og har behov for å bevege seg mellom lokasjoner, sier Bøhn.