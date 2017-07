Topp-universitet dropper Java. Nå raser språket på popularitets-ranking

Det var kanskje bare et spørsmål om tid, men når elever ved Stanford i California i fremtiden skal lære seg å programmere, blir det ikke med Java, men med Javascript.

IT-utdanningen på universitetet er, ved siden av Massachusetts Institute of Technology, anerkjent som verdens fremste.

I vinter annonserte universitetet et prøveprosjekt med Javascript - dette er nå innført som pensum for alle informatikkelever.

«Mange universiteter går bort fra Java. Nå er det 2017, og Java viser tegn på alderdom», sier Eric Roberts, professor på universitetet, til The Stanford Daily.

Python på norske universiteter

At universitetene bytter fra Java til nyere språk med lettere syntaks er del av en global trend. I 2005 var språket det desidert mest brukte for å lære studenter å programmere - hele 60 prosent av amerikanske universiteter benyttet seg av det.

I senere år har språket fått hardere og hardere konkurranse av Python. I 2014 tok språket, kjent for å ha en forståelig og «engelsk-lignende» syntaks, over rollen som mest underviste språk.

Her i Norge byttet Universitetet i Oslo nylig ut Java med Python i introduksjonsprogrammet INF1000. Python benyttes også i grunnkurs i informasjonsteknologi på NTNU

Raser på TIOBE-indeksen

Uheldigvis for Java er det ikke bare på universitetene språket er på vei ut. På TIOBE-indeksen nærmer språket seg et historisk bunnivå på 13.5 prosent etter å ha ligget på 21 prosent i januar i fjor.

TIOBE-indeksen er en tjeneste som måler antall søk på ulike programmeringsspråk, og rangerer de 50 mest populære etter prosentvis andel av søkene. Her har Java lenge ligget på topp.

Det må likevel nevnes at tjenesten kun måler søk på rene programmeringsspråk, og ikke biblioteker og rammeverk som React, Vue og jQuery. Dermed mener mange at bibliotek-tunge språk som Javascript i realiteten ligger langt høyere oppe.

Indeksen er også sårbar overfor endringer internt hos søkemotor-selskapene, noe som gikk ut over Java i 2005, da Google hadde det TIOBE beskriver som «en opprydding i søkeresultater».

Indeksen anses likevel som en pålitelig måte å se hvordan et programmeringsspråk presterer over tid. I det siste har gigantene Java og C mistet mye av fotfestet, mens nyere språk som Go og Javascript er på vei opp.