Digi.no rapporterte nylig at tyske myndigheter nå har publisert en advarsel mot det russiske antivirusselskapet Kaspersky Labs, med den begrunnelse at selskapet kan representere en sikkerhetsrisiko i lys av den pågående krigen i Ukraina.

Nå har også amerikanske myndigheter pekt ut Kaspersky som en trussel, og det på mer formelt vis enn man hittil har gjort i Europa. Det skriver blant andre Engadget.

«Svartelistet» av FCC

Det amerikanske byrået FCC, som regulerer telekommunikasjon i landet, la på fredag Kaspersky Labs til på listen av tjenestetilbydere som omfattes av den såkalte «Secure Networks Act»-loven i USA, vedtatt i 2019.

Dette betyr i praksis at selskapet etter FCCs syn representerer en «uakseptabel» trussel mot den nasjonale sikkerheten.

Dette skal være første gang at et russisk selskap inkluderes på listen, som domineres av kinesiske aktører. Ytterligere to kinesiske selskaper, China Mobile International og China Telecom, ble lagt til listen samme dag.

Den konkrete konsekvensen av å bli lagt til på denne listen er at amerikanske aktører ikke lenger har anledning til å kjøpe kommunikasjonsutstyr eller tjenester fra selskapene. FCC administrerer et subsidiefond, Universal Service Fund, som disponerer rundt åtte milliarder dollar, til dette formålet.

I en pressemelding sier FCC-kommisjonær Brendan Carr at han er fornøyd med de nye tillegge til listen.

Kaspersky: – Skuffet

– Disse tilleggene (de kinesiske selskapene, journ.anm.), og Kasperky Labs, vil hjelpe til med å sikre våre nettverk fra trusler fra statsstøttede kinesiske og russiske aktører som søker å delta i spionasje og på andre måter skader amerikanske interesser, sa Carr.

Som forrige gang kom Kaspersky Labs kjapt på banen med et tilsvar til FCCs avgjørelse på sine egne hjemmesider.

– Kaspersky er skuffet over avgjørelsen til FCC om å forby visse telekommunikasjonsrelaterte, føderale subsidier fra å bli brukt til å kjøpe Kaspersky-produkter- og tjenester. Denne avgjørelsen er ikke baserte på noe teknisk vurdering av produktene – som selskapet hele tiden tar til orde for – men er i stedet tatt på politisk grunnlag, skriver antivirusselskapet.

Selskapet benytter også anledningen til å fastholde at forbudet som USA innførte i 2017 mot bruk av Kasperskys produkter og tjenester hos føderale institusjoner, er grunnlovsstridig og basert på ubegrunnede beskyldninger. Ifølge selskapet er denne nye utvidelsen av forbudet også ubegrunnet og i strid med grunnloven.

I advarselen som det tyske, føderale organet Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) publiserte for litt siden, var begrunnelsen at Kaspersky kan bli tvunget til å utføre cyberangrep mot NATO, EU og Tyskland – som Russland allerede har rettet trusler mot.