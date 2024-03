USA ett skritt nærmere Tiktok-forbud

Hvis dette ikke skjer i løpet av et halvt år, vil Tiktok i praksis bli forbudt i USA, i henhold til forslaget.

Selv om det nå er vedtatt i Representantenes hus, er det usikkert om det får flertall i Senatet, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Lovforslaget er rettet mot Tiktoks eier Bytedance. Kinesiske investorer og grunnleggere av selskapet eier 20 prosent av Bytedance, ifølge Politico. «Globale investorer» eier 60 prosent, mens de ansatte eier 20 prosent av aksjene.

Amerikanske myndigheter er bekymret for at Tiktoks forbindelser til Kina kan utgjøre en sikkerhetstrussel. Lovforslaget krever derfor at Bytedance må selge Tiktok i løpet av seks måneder.

Skjer ikke det, må Tiktok fjernes fra appbutikker i USA.