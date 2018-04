USA og Storbritannia advarer om angivelig russiskstøttet nettangrep

Advarselen er rettet mot både forbrukere med hjemmekontor og nettleverandører, og er knyttet til kapring av internettrutere.

Det hvite hus' koordinator for nettsikkerhet, Rob Joyce, sier at flere millioner rutere verden rundt kan være rammet, melder BBC.

– Målene for denne ondsinnede nettaktiviteten er i hovedsak offentlige myndigheter og organisasjoner i privat sektor, tilbydere av kritisk infrastruktur og nettleverandører som leverer tjenester til disse sektorene, heter det i en uttalelse fra de to NATO-allierte landene.

Omfattende

– Aktører med støtte fra russiske myndigheter bruker infiserte rutere til å gjennomføre angrep for å tilrettelegge for spionasje, tyveri av opphavsrettslig beskyttet materiale, og å åpne for tilgang til nettverk og potensielt legge grunnlag for framtidige nettangrep, heter det i advarselen fra britiske myndigheters National Cyber Security Centre, amerikanske FBI og det amerikanske departementet for innenlandssikkerhet.

Joyce sier at USA og dets allierte er svært sikre på at Russland står bak «en omfattende kampanje».

Påstandene er så langt ikke blitt kommentert av russiske myndigheter.

– Ikke norske mål

Om angrepet har rammet Norge, er for tidlig å si, ifølge kommunikasjonsdirektør Mona Strøm Arnøy i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

– Det er utgitt en oppsummerende rapport fra britiske og amerikanske myndigheter. Det er ikke angitt norske mål i denne. Det er for tidlig å si om norske virksomheter er berørt i denne saken, skriver hun til VG i en epost.

Angrepene skal være knyttet til blant annet kritiske sårbarheter i Cisco-utstyr som åpner for fjernangrep. En av sårbarhetene gjelder Smart Install, en klient Cisco tilbyr for rask utrulling og konfigurering av nettverksutstyr. Du kan lese mer om sårbarhetene i Cisco-utstyr i denne artikkelen.

