USA utlover dusør for angivelige Colonial Pipeline-hackere

USA mener den Russland-baserte gruppa sto bak dataangrepet som førte til at rørledningsnettet til selskapet Colonial Pipeline ble stengt i flere dager. Nettet som ble rammet, leverer blant annet ca. 45 prosent av alt drivstoff til USAs østkyst

Hackerne som sto bak angrepet, fikk drøyt 36 millioner kroner i løsepenger for å åpne tilgangen til systemene igjen. Løsepengene ble betalt i kryptovaluta.

– Ved å utlove denne dusøren viser USA at vi er forpliktet til å beskytte ofre for løsepengevirus verden rundt fra å bli utnyttet av kriminelle på nett, heter det i en uttalelse fra det amerikanske utenriksdepartementet.

USA utlover også fem millioner dollar i dusør for informasjon som kan føre til pågripelse eller domfelling av enhver som forsøker å slutte seg til et angrep utført av Darkside.

Datakriminaliteten har skutt i været. Tall fra USA i oktober viser at det ble meldt inn svimlende 590 millioner dollar i løsepengevirus-relaterte betalinger til myndighetene i løpet av første halvdel av 2021.

Mililarder

Tallet er 42 prosent høyere enn det som ble oppgitt av finansinstitusjoner i hele 2020, heter det i rapporten fra det amerikanske finansdepartementet. Det er god grunn til å tro at de reelle summene egentlig er oppe i milliarder av dollar.

Selskaper og institusjoner er under sterkt press om å betale løsepengene, både for å få låst opp systemene sine og for å holde angrepene hemmelige fra potensielt opprørte klienter og myndigheter, som gjerne oppfordrer dem til ikke å betale kriminelle.