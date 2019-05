USA utsetter Huawei-forbud til august

Et amerikansk forbud mot å eksportere teknologi til det kinesiske selskapet Huawei er utsatt i 90 dager på grunn av juridiske forhold.



Den amerikanske boikotten av det kinesiske teleselskapet ble mandag utsatt til august, opplyste amerikanske tjenestemenn. Begrunnelsen som ble gitt var ingenting er endret på forbudet som president Donald Trump har bestemt, men tiden var nødvendig for å tillate programvareoppdateringer og andre juridiske forpliktelser.



Presidenten har avgjort at Huawei utgjør en sikkerhetsrisiko på grunn av sine bindinger til kinesiske myndigheter og har erklært deres produkter uønsket i USA.



Mandag ble det kjent at Google avvikler sitt samarbeid med Huawei som følge av det amerikanske forbudet. Også tre store produsenter av mikroprosessorer avslutter samarbeidet, noe som dermed rammer Huawei hardt.



(©NTB)