Microsoft har gjennom årene konkurrert mot mange forskjellige selskaper. Mange av disse selskapene, som Corel, Netscape, Borland og flere andre, er i beste fall blitt kjøpt opp eller bare blitt en skygge av seg selv. Andre har forsvunnet helt.

Men nå som nettskytjenester har blitt et stadig viktigere forretningsområde for Microsoft, endres også hvem Microsoft selv regner som selskapets hovedkonkurrenter.

Under en telefonkonferanse om Microsoft nyeste kvartalsresultater, hvor det opplyses at selskapet nesten doblet Azure-omsetningen det siste året, ble Microsoft-sjef Satya Nadella spurt om hvor sikre man er på at Microsoft skal ta sin rimelige andel i IaaS-markedet (Infrastructure as a Service), hvor bedriftskunder blant annet kjører sine egne applikasjoner og tjenester på virtuelle servere i Microsofts nettsky.

Amazon

– [...] slik jeg ser det, har vi hatt tøff konkurranse selv på klient-server-området. Vi har hatt Oracle, vi har hatt VMware, og vi har hatt mange andre aktører vi har konkurrert mot, og som jeg vokste opp med å konkurrere mot, sa Nadella.

– Og vi har AWS [Amazon Web Services, journ. anm.], som jeg tror kommer til å bli en troverdig konkurrent, fortsatte han.

Dette er kanskje en litt spesiell uttalelse med tanke på at Amazon i IaaS-markedet omsatte for omtrent dobbelt så mye som Microsoft, Google og IBM til sammen i tredje kvartal i fjor. Men Microsofts nettsky hadde den gang den klart største omsetningsveksten blant disse aktørene.

Nadella la for øvrig til at Microsofts nettskystrategi ikke bare handler om IaaS, men også SaaS (Software as a Service) som Office 365.

– Vi ønsker i denne konteksten å tenke unikt på hva vi kan gjøre for å differensiere oss og gi økt verdi til kundenes digitale eiendom. Det er fra dette vår rimelige andel vil komme fra, ved å konkurrere hardt der vi må, men for det meste å tenke på differensiering, sa Nadella.

En avskrift av hele telefonkonferansen er tilgjengelig her.

Vekst

Aksjemarkedet er optimistiske på Microsofts vegne. Fredag i forrige uke passerte markedsverdien til selskapet 500 milliarder dollar for første gang siden 2000, ifølge Reuters

Microsoft omsatte i forrige kvartal for 26,1 milliarder dollar, en vekst på omtrent to prosent det siste året, hvorav nettskyvirksomheten og serverproduktene samlet sto for 6,9 milliarder dollar, opp 12 prosent det siste året.

De samlede resultatene til Microsoft for det som er andre kvartal 2017 i selskapets avvikende regnskapsår, er tilgjengelige her.

Les også: Amazon har et digert forsprang til konkurrentene i nettskyen