Utskjelt milliard-prosjekt sprekker: – Ikke tilrådelig å følge planen fordi risikoen er for høy

Helseplattformen skulle etter planen tas i bruk neste år, men milliardprosjektet kan ikke innføres som planlagt. Det skriver Aftenposten.

– Styrets oppfatning av situasjonen er at det ikke er tilrådelig å følge eksisterende plan fordi risikoen er for høy, sier styreleder Håkon Grimstad i Helseplattformen til avisen.

Leveranseproblemer

I styredokumenter avisen har fått tilgang til heter det at fremdrift, risikoutvikling og styring ikke kommer i havn som planlagt grunnet både leveranseproblemer og koronapandemien.

«Administrerende direktør konkluderer med at prosjektet er forsinket», heter det i styredokumentet Aftenposten har fått delvis innsyn i.

Aftenposten skriver også at styret i Helseplattformen mener omfang og kompleksitet er undervurdert og at IT-prosjektet kan komme til å gå på en kostnadssmell.

– Den komplekse situasjonen på sykehusene gjør at det i praksis kun er to ganger i løpet av et år man kan innføre et slikt system, og det er på høsten og våren. En utsettelse vil derfor ikke være på uker, men kan bli på enten rundt seks eller rundt 12 måneder, fortsetter Grimstad til Aftenposten.

Sundhedsplatformen

Helseplattformen i Helse Midt-Norge skal innføre et nytt, felles pasientjournal system ved alle sykehusene i regionen.

I tillegg skal systemet inn i 84 kommuner og alle fastlegekontorene.

Gjennom den nye helseplattformen er Helse Midt-Norge en utprøvingsarena for det nasjonale målbildet «Én innbygger - én journal».

Helseplattformen har allerede høstet mye kritikk etter at kontrakten ble signert i 2018 med den amerikanske hyllevareleverandøren Epic systems. Selskapet har også levert «Sundhedsplatformen» til danske sykehus.

IT-plattformen sørget for at danskene opplevde en markant nedgang i behandlingen av pasienter, og mange opplevde at de måtte stå i lengre helsekøer enn tidligere.

Knusende rapport

Systemet ble tatt i bruk selv om det var uferdig, og inneholdt en rekke feil og mangler. Rapporten som ble lagt frem av den danske Riksrevisjonen i 2018 var knusende, og konkluderte med følgende:

Det var ikke utført tilstrekkelig testing av systemet før innføring

Brukerne fikk ikke nødvendig opplæring, og prosjektet var preget av mangelfull planlegging

Helseregionene hadde for store forventninger til gevinstene, og to år etter prosjektinnføringen hadde ikke sykehusene nådd egne målsetninger

I februar 2019 langet IT-sjef Bjørn Villa i Trondheim kommune ut mot hyllevareløsningen.

Han mente da at plattformen ville vært en god kandidat i 2013, men at løsningen vil være utdatert alllerede før innføring.

Avviser kritikk

– Bare investeringer og driftskostnadene som må til for å innføre et nytt system, er enorme. Spesielt om vi ser på hva dagens systemer har kostet oss.

– Min personlige vurdering er at vi må satse på flere systemer, og gå bort fra den monolittiske tankegangen som hverken er moderne eller fremtidsrettet, argumenterte Villa til digi.no den gang.

Helseplattformen har hele tiden hevdet at den nye IT-plattformen vil være robust og godt tilpasset behovene til Helse Midt-Norge når IT-plattformen kommer på plass.

– Epics løsning fyller kravene godt, og kravspesifikasjonen er utarbeidet av fagfolk fra hele helsetjenesten i regionen – både kommuner og sykehus, svarte kommunikasjonssjef Sigrun Berge Engen på kritikken fra IT-sjef Villa til digi.no og fortsatte:

– Jeg vil også tilføye at det ikke er noen «2013–virkelighet» det er snakk om, som Villa skriver i sitt notat. Helseplattformen gikk ut i markedet i 2016, og vi skal ha en 2019–versjon av Epics løsning.