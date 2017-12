Utvikler mener denne grafen enkelt viser hvorfor en gammel iPhone er mye tregere enn en ny

Mange Apple-brukere rapporterer at telefonene deres blir tregere og tregere når de begynner å få litt bruk under panseret. Undertegnede sitter selv med en iPhone 6 som oppfører seg som sirup. Nå mener utvikler John Poole i Geekbench at han har funnet ut hvorfor.

Pole mener at ytelsen på godt brukte iPhone-modeller går ned i takt med at batterikapasiteten blir dårligere.

Skrur seg av på 40 prosent

Dette for å forhindre at telefonene tappes for strøm i et høyt tempo, for så å skru seg helt av.

– Dette er et ganske omfattende problem, og vil bare vil verre mens telefonen og batteriet blir eldre, skriver Poole i en bloggpost.

Geekbench-utvikleren mener at ytelsesproblemene kan forklares med at Apple synes det er bedre at telefonen oppleves som treg, enn at den skrur seg helt av.

– Hvis redusert ytelse skal bøte på dårlig batterikapasitet, er det en særdeles dårlig feilretting. Iphone-brukere forventer å ha full ytelse på telefonene sine, selv om batteriet er døden nær, argumenterer kanaderen.

John Poole er utivkler for Geekbench. Bilde: Geekbench

Dårlige batterier

Pole mener Apple dermed prøver å maskere at telefonene har døende batterier.

Ifølge ham vi det få telefonbrukene til å tro at iPhonen deres har blitt trege som følge av økt ytelsesbehov fra leverandørenes side, mens det i realiteten er batteriet som er gammelt og bør byttes.

Dermed mener Pole at mange bytter ut gamle telefoner på feil premisser.

– Realiteten er jo at IOS reduserer ytelsen når batteriet blir gammelt for å forhindre at telefonen skal skru seg av. Dermed blir forbrukerne villedet til å tro at telefonen er deres er utdatert, og går derfor til innkjøp av ny telefon, og ikke batteri, mener Geekbench-utvikler Pole.

Apple bekrefter

Apple har bekreftet at de struper igjen ytelsen på telefonene når batterikapastiten begynner å avta.

Det skyldes at litium-ion-batterier sliter med å gi fra seg høye nok spenningskurver når de nærmer seg kassering.

Selskapet mener det gir den beste brukeropplevelsen.

– I fjor ble det derfor sluppet funksjonalitet som skulle gjøre brukeropplevelsen mer sømløs på iPhone 6, iPhone 6s og iPhone SE. Funskjonaliten skal blant annet forhindre at telefonene uventet skrur seg av. Funksjonaliten vil også komme til iPhone 7 ganske snart, skriver selskapet i en pressemelding som et svar til bloggposten til Pole.