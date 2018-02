Utviklere fra norsk IT-bransje jobber frivillig for Røde Kors for å lage løsning som kan redde liv

I fjor høst inviterte Røde kors til et såkalt «codeathon» hvor de inviterte IT-bransjen til å bli med på å lage et nytt åpen kildekodebasert verktøy som skal brukes av hele det internasjonale Røde Kors. Løsningen kalles for «community based surveillance» (CBS), og det er versjon 2.0 av denne som nå skal lages.

Det første codeathonet ble avholdt i slutten av september, og Anine Kongelf i Røde Kors forteller til digi.no at responsen fra bransjen har vært over all forventning.

Tonje Tingberg (til venstre) og Anine Kongelf i Røde Kors. Bildet er tatt i forbindelse med Røde Kors' første codeathon før jul. Foto: Røde Kors

– Det har vært en overveldende positiv respons, og vi opplever et veldig engasjement. Vi var veldig spente på hvor mange som ville komme, men codeathonet i fjor var en suksess med 40 frivillige som kodet. Det er et virkelig stort engasjement som er vist, sier Kongelf.

Produktet de lager, CBS 2.0, vil bli brukt av nødhjelpsarbeidere over hele verden, og skal gjøre det enklere å samle inn informasjon fra de som er ute i felten. Informasjonen kan blant annet brukes til å avdekke mulige sykdomsutbrudd tidlig. Løsningen skal være laget for å fungere selv i områder av verden med dårlig mobildekning.

Prosjektet skal ferdigstilles på nytt codeathon i februar

I skrivende stund er det et «community» med rundt 30 aktive utviklere som bidrar med koding på Github, opplyser Røde Kors.

En såkalt MVP – Minimum Viable Product – er nå ferdig definert, og denne skal nå ferdigstilles på et nytt codeathon i februar.

Røde Kors samarbeider tett med Microsoft i forbindelse med prosjektet, og Microsoft vil blant annet bistå med testing av det ferdige produktet her i Oslo – før det vil bli testet videre i et pilotland i mars. Prosjektet fikk nylig en pris av Microsoft Vest-Europa på 25.000 amerikanske dollar, og det har også fått støtte fra Innovasjon Norge.

Bildet er fra hjelpearbeid på Madagaskar, hvor sykdomstilfeller rapporteres inn via mobiltelefon. Bilde: Røde Kors

Den 31. januar vant Røde Kors og Microsoft Norge også prisen for Årets Innovasjon for originalt samarbeid og innovative arbeidsmåter, da de såkalte Sponsor- og eventprisene ble delt ut under et arrangement i regi av Sponsor- og eventforeningen.

Kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen i Microsoft er tydelig stolt over prisen, og forteller til digi.no at alle ansatte hos Microsoft har tre dager i året de kan bruke på frivillig arbeid, med lønn.

– Vi har tidligere hatt frivillige som har deltatt på kodedager i skolen, men dette er kanskje første gang våre ansatte jobber som frivillige for å bruke kompetansen sin til å løse et verdensproblem, sier Hansen.

Kjører i Docker-konteinere på Kubernetes

Karoline Klever, Cloud Solution Architect i Microsoft. Bildet er tatt under det første codeathonet Røde Kors arrangerte høsten 2017. Foto: Privat

Karoline Klever er en av pådriverne for prosjektet fra Microsoft sin side, og jobber til daglig som løsningsarkitekt i Microsoft Norge. Hun sitter i det som kalles «Core team», som er de i prosjektet som setter arkitekturen, prioriterer oppgaver og drar prosjektet videre fra et teknisk perspektiv. Hun forteller at dette har vært ett av de mest utfordrende prosjektene hun har vært involvert i, både teknisk og organisatorisk.

– På den tekniske siden har vi satt en arkitektur som er ganske fremtidsrettet, med microservices som kun kommuniserer med hverandre ved hjelp av eventer. Alt kjører i Docker-konteinere på Kubernetes. Dette gjør at læringskurven for mange nok har vært litt bratt, men vi ser også at vi med denne arkitekturen klarer å tiltrekke oss mange utviklere som ønsker å få erfaring med for eksempel microservices, sier Klever.

Fra Røde Kors' codeathon. Foto: Røde Kors

Det vanskeligste med prosjektet er å estimere fremdrift og sørge for at teamene er satt sammen på en måte som ikke bare er effektivt men som også skaper en god dynamikk og et fellesskap, forteller hun.

– Vi er veldig fokuserte på at man skal kunne bidra med det man føler man kan og vil bidra med. Dette prosjektet skal aldri gjøre at man får dårlig samvittighet for at man ikke har tid eller ork til å bidra mer, at man i det hele tatt er til stede og er interessert er mer en nok. Det gjør også at det er stor takhøyde for å bytte team hvis man syns noe ble kjedelig eller hvis man ikke følte man passet inn i teamet, og skulle man føle at man ikke har mer å gi så skal man kunne takke for seg uten at noen rynker på nesen over det.

– Vi glemmer hvor bortskjemte vi er i Norge

Anine Kongelf i Røde Kors kan underskrive på at det har vært mange utfordringer, men at de likevel har fått til veldig mye.

– I starten har det vært mye definisjonsarbeid og at vi har måttet gjøre mye av den «oversettelsen» av hva vi som Røde Kors trenger, til noe som teknologene kan bryte ned til noe «kodbart». Utfordringen er kanskje at de frivillige forventer at ting skal gå veldig kjapt. Vi er en stor og kanskje litt tungrodd organisasjon, så det er ikke alltid vi klarer å følge det samme tempoet, forteller Kongelf.

Hun legger til at de har kommet langt i arbeidet, og at de har hatt flere workshops med frivillige for å definere enda tydeligere en MVP.

– I it-bransjen handler det meste om business, men i dette prosjektet deltar utviklere og it-selskaper helt frivillig. Kan du si litt om hvorfor du selv engasjerer deg i dette prosjektet, Karoline Klever?

– Dette er en av de få gangene vi som utviklere har muligheten til å redde liv med kode. Som du sier handler IT mest om business, enten om det er å tjene penger eller spare penger, men her handler det om å utvikle en løsning som vil bidra til at tusenvis av mennesker vil kunne overleve en potensiell epidemi ved at Røde Kors får satt inn riktig hjelp, på riktig sted og riktig tidspunkt, sier Klever.

Fra Røde Kors' codeathon i september 2017. Foto: Røde Kors

Klever legger til at utviklere besitter en kompetanse som ikke veldig mange andre har, og at hun derfor mener de har et samfunnsansvar i å bruke den kompetansen til noe som er større enn oss selv. Frivillig arbeid er svært viktig for denne typen prosjekter, og motivasjonen og pågangsmotet hun har opplevd er ikke noe man vil oppleve i et kommersielt prosjekt.

– Vi glemmer noen ganger hvor bortskjemte vi er her i Norge.

Kongelf forteller at de fortsatt har ledige plasser på codeathonet, og at hun håper flere vil melde seg på det neste codeathonet som går av stabelen den 9.-11. februar på Doga i Oslo. Arrangementet vil bli åpnet av administrerende direktør Kimberly Lein-Mathisen i Microsoft Norge og Generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

– Det er ikke vanskelig å bli med selv om man ikke var med første gang, sier hun.

Interesserte kan melde seg på codeathonet her.