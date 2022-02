Vanskeligere enn ventet å reparere Tongas kommunikasjonskabel

Det gjør arbeidet med å få nettet opp på beina igjen etter en måned med nedetid vanskeligere, opplyser selskapet som har ansvar for reparasjonen.

Sjef James Panuve i Tonga Cable Limited sier at et reparasjonsskip har funnet de avrevne endene av den 84 mil lange kabelen som går fra Fiji til Tonga, men at kabelen ikke har røket tvers av.

Som en atombombe

Det undersjøiske utbruddet 15. januar førte til at en åtte mil lang strekke av kabelen ble revet i mange biter da havbunnen ble rammet av krefter tilsvarende en atombombe.

– Det er åpenbart at utbruddet, sjokkbølgene og tsunamien førte til voldsomme skader under vann, sa Panuve tirsdag.

Utbruddet i vulkanen Hunga Tonga-Hunga Ha'apai utløste store tsunamibølger og dekket Tonga i et tjukt lag med vulkansk aske. Tre mennesker mistet livet.

Tonga ligger i Stillehavet om lag 2.000 kilometer nordøst for New Zealand. Utbruddet førte til at det ble utstedt tsunamivarsler for New Zealand, Fiji, Vanuatu, Chile, Amerikansk Samoa, Australia, Japan og USA.

Vanskelig arbeid

Hjelpearbeidet til øynasjonen og dens rundt 100.000 innbyggere har blitt gjort vanskelig av kommunikasjonsproblemer. Upålitelig bredbånd via satellittlinker har blitt løsningen mens jobben med å reparere kabelen fortsetter.

Nå jobbes det med å hente inn deler av kabelen som ligger på opp til 2,5 kilometers dyp, mens andre seksjoner har blitt flyttet fem kilometer og andre har blitt begravet under 30 centimeter med mudder.

En del av kabelen på fem og en halv mil er fortsatt ikke funnet.

Panuve tror likevel målet om å ha fikset kabelen innen 20. februar kan nås, og sier at arbeidet med å lage et «mini-system» som kan utgjøre de åtte milene med kabel som mangler, er i gang.