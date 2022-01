Vulkaneksplosjonen ødela landets eneste Internett-kabel

Da vulkanen Hunga Tonga–Hunga Haʻapai eksploderte den 14. januar 2022, ble kabelen som forsyner den lille øygruppen Tonga med Internett brutt.

Det tok nesten en uke før øygruppen fikk en provisorisk forbindelse med omverdenen igjen.

Prekært behov

En trådløs 2G-forbindelse over satellitt er nå på plass, takket være en antenne fra University of the South Pacific, men denne skal være både treg og ustabil.

Etter at det man først trodde var et anker brøt den sammen kabelen for tre år siden, i 2019, inngikk Tonga en avtale om å få trådløs nettforbindelse til landet via satelittelefon, men asken gjør det vanskelig å få dette systemet til å fungere optimalt.

Senere mistenkte man for øvrig at kabelbruddet i 2019 kunne skyldes sabotasje, uten at man vet noe mer om hvem som skulle ha noe å tjene på det, eller hva som egentlig skjedde.

Store dyp

Kabelen, som var den eneste som forsynte Tonga med nettforbindelse, er en optisk fiber-kabel på havbunnen. Den ligger på rundt 2000 meters dyp og forbinder Tonga med Fuji-øyene til nordvest. Tonga Cable, som administrerer kabelen, sier til BBC at de tror den er brutt omkring 37 kilometer fra Tonga.

Distansen til kabelbruddet måles ved at man sender en lyspuls gjennom den optiske fiberen, og måler hvor lang tid lyset bruker på distansen og tilbake. På grunnlag av det kan man beregne avstanden, og man vil så sende et reparasjonsskip dit. Kabelen vil så bli heist om bord, og et skjøtestykke vil bli satt på for å erstatte biten som er ødelagt.

Denne optiske fiberkabelen var Tongas eneste tilknytning til internett. Skjermbilde: Telegeography

Kan gå raskt - og kanskje ikke

Det hele er estimert til å ta fra fem til syv dager, hvis alt går som det skal. Og det er det ikke sikkert det gjør.

For det første er nærmeste spesialskip som kan gjøre jobben stasjonert i Papua New Guinea, omtrent 4700 kilometer unna.

For det andre har dette ene skipet et enormt område det skal betjene, og selv om man må kunne anta at Tonga-kabelen er høyt prioritert, er det ikke sikkert det kan komme til unnsetning med en gang.

Bare én kabel

Verdens mer velstående land som også ligger slik til at de ikke har like utfordrende geografi som Tonga, har gjerne mange kabler, slik at man har god redundans for landets forbindelse. Tonga, derimot, har bare denne ene kabelen.

– Ideelt sett ville du ha minst to kabler som et minimum. Men kabler er dyre og det er ingen grunn for Facebook, Google eller noen andre til å bygge en der, uttaler Peter Jamieson, viseformann i European Subsea Cable Association til BBC.

Tonga-øygruppen har bare omtrent 110.000 innbyggere, og under normale tilstander har omkring 90 prosent av dem Internett-forbindelse.