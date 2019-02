Vant debatten mot IBMs kunstige intelligens

Harish Natarajan (31) gikk seirende ut i en konkurranse i offentlig debatteknikk mellom menneske og IBMs kunstige intelligens. Det skjedde mandag under selskapets Think-konferanse i San Francisco.

Datamaskinen får gode skussmål for overbevisende argumenter, men publikum stemte likevel fram den meritterte debattmesteren til en knepen seier, ifølge Bloomberg.

31-åringen holder en verdensrekord i antall seire i debattkonkurranser, og er tidligere europeisk mester og finalist fra debatt-VM i 2016. Utdannelsen inkluderer en mastergrad i filosofi fra Cambridge og en bachelor i politikk, filosofi og økonomi fra Oxford University.

IBMs «Project Debater» og han møttes til dyst i en direkteoverført debatt. Tema ble først opplyst femten minutter før start. Det viste seg å være for eller imot subsidiering av barnehager.

Debatten løp i tradisjonell stil der hver side holdt et åpningsinnlegg på fire minutter, etterfulgt av replikk der partene fikk utfordre hverandres argumenter, før det hele ble avsluttet med respektive sluttinnlegg.

Frøken debatt

Project Debater, populært kalt «Miss Debater» fordi IBMs kunstige intelligens i dette tilfellet er utstyrt med kvinnelig stemme, har vært utviklet siden 2012.

Hun er ikke koblet til internett, men må klare seg med en kunnskapsbase bestående av rundt 10 milliarder setninger henter fra millioner av avisartikler og akademiske avhandlinger.

Systemet er nærmere beskrevet hos IBM, som oppgir at det å levere gode innsigelser og motargumenter nok er det mest krevende under en debatt, både for menneske og maskin.

Selskapet ser for seg en fremtid for teknologien utover podiet der Miss Debater mandag måtte se seg slått. Kanskje kan teknologien på sikt fremme en bedre tone i nettbaserte forum og kommentarfelt, eller bistå en forsvarsadvokat i forberedelser til en rettssak, foreslår de.

Antatt bruk inkluderer det å gjennomgå juridisk presedens og drøfte en saks styrker og svakheter. Eller som et samtalebasert interaktivt lag for ulike avanserte kundeopplevelser, eller selv det å kunne forbedre kritisk tenkning for yngre, ifølge IBM.

Sjakk, Jeopardy og Go

IBM har som kjent også tidligere gjennomført lignende demonstrasjoner av kunstig intelligens, da med konkurranser i helt andre grener.

Selskapets tallknuser «Deep Blue» klarte i 1997 å banke den russiske sjakkverdensmesteren Gary Kasparov. Fjorten år senere vant Watson-teknologien over to mestere i spørrespillet Jeopardy.

I nyere tid har Google-eide AlphaGo klart å feie mennesket av banen i det svært avanserte brettspillet Go.