Kathryn Elizabeth Cotton (57), tidligere mangeårig kommunikasjonsdirektør i Apple, gikk bort skjærtorsdag den 6. april.

Hun døde fredfullt, omgitt av familie og nære venner. Det opplyser familien i en nekrolog som ble publisert mandag denne uken.

Det er ikke oppgitt noen dødsårsak.

«Katie» var hovedarkitekten bak selskapets kommunikasjonsstrategi, herunder oppbygging av merkevaren og mystikken rundt Apple i en mannsalder fra 1996 til 2014.

Det omfatter perioden etter at medgründer Steve Jobs kom tilbake, og hele reisen fra nær konkursens rand til å bli et av verdens mest verdifulle og mektige selskaper.

– Vi er dypt preget av Katies bortgang. Hun var en ekstraordinær person og ga utallige bidrag i løpet av sin to tiår lange karriere hos Apple. Våre tanker går til hennes kjære og alle som har hatt muligheten til å jobbe med henne, heter det i en uttalelse fra Apple.

Cotton levnes mye av æren for hvordan verden oppfattet Apple og produktene de skapte gjennom 18 år. På hennes vakt lanserte de flere epokedefinerende produkter som iMac, iPod, Macbook, iPhone og iPad.

Hun skal ha vært en sentral person bak de nøye regisserte produktlanseringene, så vel som tilnærmingen med å si minst mulig annet.

PR-guruen var en nær og betrodd kollega som jobbet direkte for Steve Jobs, inkludert som talskvinne for helseutfordringene hans. Jobs døde til slutt i 2011 av en sjelden form for kreft i bukspyttkjertelen.