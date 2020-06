Vårens Windows 10-utgave kan gi redusert minnebruk for Chrome

Windows 10 version 2004, som i disse dager blir tilgjengelig for mange PC-er, inkluderer støtte for en relativt ny implementering av heapminne for Win32-applikasjoner, kalt «segment heap». Som Digi.no tidligere har omtalt (for abonnenter), er Chromium-utgaven av nettleseren Edge den første Win32-applikasjonen til å ta i bruk dette. Dette skal ha redusert minnebruken til nettleseren med rundt 27 prosent.

Google Chrome har i lang tid blitt kritisert for høy minnebruk, ikke minst Windows-versjonen. Nå kan Google nokså enkelt redusere dette ved å gjøre det samme som Microsoft har gjort med Edge. De to nettleserne er tross alt basert på samme rammeverk, altså Chromium.

Kan komme raskt til Chrome

Mye tyder nå på at også Google har fått øynene opp for segment heap. Ifølge nettstedet Windows Latest har Chrome-utvikleren Bruce Dawson, som er spesielt opptatt av ytelsesproblematikk, foreslått at Chrome skal få støtte for denne minneteknologien.

Google Chrome kan brukes svært mye minne, spesielt når man har mange vinduer og faner åpne på en gang. Nettleserutvidelser bidrar også betydelig til minnebruken. Nettleserens eget oppgavebehandler-verktøy viser minnebruken til de enkelte fanene og underprosessene. Skjermbilde: Digi.no

Dawson skriver at selv om resultatene varierer, viser testing at bruken av segment heap kan redusere minnebruken til Chrome og tilhørende prosesser med flere hundre megabyte. Størst reduksjon er det på maskiner med mange prosessorkjerner.

Tilsynelatende skal det ikke så mye til for å få dette til å fungere. Dawson skriver at det dreier seg om å legge til en SegmentHeap-oppføring i manifestet til chrome.exe, og å bygge nettleseren med 10.0.19041.0 av Windows 10 SDK. Men ifølge Windows Latest opplyser Google at det oppstår noen mystiske byggfeil dersom denne versjonen av SDK-et brukes.

Inntil dette er løst, kan ikke Chrome bygges med dette SDK-et.