Varsler i politiets IT-enhet må gå på dagen

Alexander Karlsen, som i 2022 trakk Politiets IT-enhet for retten for det han mente var gjengjeldelse etter varsler, har mistet jobben i Politiets IT-enhet (PIT).

Det melder Fri fagbevegelse.

Avskjedigelsen kommer etter åtte år med konflikt mellom Karlsen og arbeidsgiver PIT. Nå kan saken havne i retten igjen, denne gangen som en sak om usaklig oppsigelse.

Varslet flere ganger

Karlsen startet i jobb på servicedesken i PIT i januar 2016. I 2017 gikk avdelingen fra å jobbe vanlig kontortid, til døgnbemanning. Da startet problemene. Turnussystemet fungerte dårlig. Vakter ble stående tomme og ansatte måtte steppe inn på kort varsel.

Det var starten på en svært tøff tid for Karlsen.

I 2017 var Karlsen nemlig tillitsvalgt i NTL. Han sier fra til nærmeste leder, både skriftlig og muntlig, om det han mener er brudd på arbeidsmiljøloven. «Unødvendig støy» var tilbakemelding fra lederen.

− Nå orker jeg snart ikke høre ett ord til om hva som er feil på turnusen, eller neste turnus eller forrige turnus, sa Karlsens teamleder i et møte. Et lydopptak av møte ble senere spilt av i retten.

Karlsens advokat Lars Christian Fjeldstad (t.v.) og Alexander Karlsen i Oslo tingrett november 2022.

Karlsen mener han ved flere anledninger varslet arbeidsgiver om kritikkverdige forhold, både om arbeidsmiljø og personvern. Så ble han straffet for varslingen, både gjennom irettesettelser, kontrolltiltak og gjennom at han ikke fikk støtte til videreutdanning, mener Karlsen selv.

Ubehaget toppet seg da han ved en tilfeldighet oppdaget at arbeidsgiver overvåket ham gjennom et eget skript som fanget opp av- og pålogginger, IP-adresse og lokasjon.

Presset ble etter hvert så stort at Karlsen ble sykemeldt. Han varslet også arbeidsgiver om manglende oppfølging under sykemeldingen.

Etter å ha fått hjelp fra fagforeningen, bestemte Karlsen seg høsten 2021 for å saksøke arbeidsgiver sammen med LO-advokaten Lars Christian Fjeldstad.

Høsten 2022 endte saken i Oslo tingrett.

− Jeg vil bare har rettferdighet, sa Karlsen til Digi den gang.

Tapte i retten

Politiets IT-enhet (PIT) var ikke enig i Karlsens beskrivelse. Det har ikke vært snakk om varsler, kun vanlig bidrag i forbedringsarbeid, og slettes ikke snakk om gjengjeldelse, mente PIT.

Karlsen tapte i retten. Oslo tingrett fant «at Karlsen mest sannsynlig ikke har vært utsatt for noen gjengjeldelse i Arbeidsmiljølovens forstand», og at kun ett av varslene han la frem for retten er å regne som et varsel etter lovens forstand.

Heller ikke lagmannsretten ga Karlsen medhold.

Men til tross for konflikten, har ikke Karlsen ønsket å slutte i jobben. Nå har han ikke lenger noe valg.

− Som en bombe

I høst ble Karlsen først kalt inn til et møte for å diskutere videre arbeid. Så kom en ny møteinnkalling, denne gangen med et forhåndsvarsel om mulig avskjed.

I innkallingen forteller arbeidsgiver at bakgrunnen er «store mengder varsler/klager/innsynskrav til arbeidsgiver over flere år

som innebærer brudd på medvirkningsplikten, lojalitetsplikten og trakassering av ledere og HR medarbeidere», melder VG.

I møtet fikk han beskjed om at han ble avskjediget. Avskjed betyr at arbeidsforholdet avsluttet med øyeblikkelig virkning. Arbeidsgiver kan bruke avskjed når arbeidstakeren «har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen», heter det i loven.

Karlsen ble bedt om å pakke sakene sine og levere inn adgangskortet.

− Det kom som en bombe, sier Karlsen til Fri fagbevegelse.

Dermed kan saken igjen havne i retten. Karlsen forteller til Fri fagbevegelse at han vurderer å trekke PIT til retten for usaklig oppsigelse.