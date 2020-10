Varsler streik i fem store IT-selskaper: – Kravene vi fremmer er ukontroversielle

Ansatte i Telia, Tietoevry, Geomatikk, Komplett services og Webhelp Norway konsulting kan bli tatt ut i streik hvis partene ikke kommer til enighet i meklingen om IKT-overenskomsten, varsler EL og IT forbundet i en pressemelding.

Mandag 19. oktober møtes fagforeningen og arbeidsgiverorganisasjonen Abelia til mekling, etter forhandlingsbruddet tidligere i september.

Vil merkes

– Vi går inn i meklingen med rimelige krav om likebehandling når det gjelder lønnssystem og arbeidstid, ivaretagelse av psykisk helse og heving av minstelønn, sammenfatter leder Torbjørn Sundal i forhandlingsutvalget i meldingen.

Sundal sier streiken vil kunne merkes i forsinkelser på kundestøtte, feilrettinger og i utsendelse av varer.

Abelia mener kravene fra fagforeningen går langt ut over hva de mener de kan finne seg i å være med på forut for forhandlingene.

NHO-foreningen sier til digi.no at de er overrasket over kravene:

– El og IT forbundet har fremmet flere krav som er umulig å innfri for bedriftene og dette er grunnen til at vi er i mekling. Flere av kravene vil innebære økte kostnader og er av et omfang som overrasker i den krisen vi står midt oppe i, sier direktør Birgit Abrahamsen for arbeidsrett og HMS i Abelia.

Siste frist onsdag

Uttaket skal ikke ramme tjenester som kan føre til fare for liv og helse, sier forhandlingslederen.

Meklingen går i gang mandag 19. oktober, og skal være ferdig natt til onsdag.

Streiken vil tidligst starte onsdag morgen om partene ikke kommer til enighet, varsler EL og IT forbundet.

– Det er ukontroversielle krav vi fremmer, og derfor er vi optimistiske på at vi skal komme til enighet, sier Sundal i meldingen.