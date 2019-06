Vekker nytt liv i Simula-språket ved hjelp av Java

Selv om programmeringsspråket Simula ikke er så mye brukt i dag, har det satt store spor etter seg ved at det introduserte programmeringsparadigmet objektorientering, som har blitt videreført av mange nyere språk – inkludert C++, Java og Python.

Da Simula 67 fylte 50 år i 2017, ble dette feiret ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo, blant annet med et foredrag av Java-oppfinneren James Gosling, som fortalte at deler av Java var sterkt inspirert av nettopp Simula.

James Gosling med en hyllest til blant annet Ole-Johan Dahl og Kristen Nygaard for deres arbeid med Simula. Bildet er fra hans foredrag i forbindelse med Simula 67-jubileet i 2017. Bilde: Harald Brombach

Inspirert av Gosling

Nå viser det seg at inspirasjonen har gått den andre veien også.

Øystein Myhre Andersen (som tidligere het Øystein Myhre) forteller til digi.no at han lenge har vært interessert i å lage en Simula-kompilator.

– Så da James Gosling nevnte alle de programmeringsspråkene som kjører på JVM (Java Virtual Maskin), merket jeg meg at ingen hadde lagd et slikt Simula-system. Det kunne jo være morsomt, skriver Myhre Andersen i en epost til digi.no.

Arbeidsgruppe

– Jeg begynte litt forsiktig og fikk snekret sammen et system høsten 2017, rett etter Simula-jubileet. Jeg tok deretter kontakt med noen kjente på Ifi, UiO, og vi startet opp en uformell arbeidsgruppe som tok for seg temaer knyttet til implementeringen. Gruppa består av Stein Krogdahl, Dag Langmyhr, Gunnar Syrrist, Eyvind W. Axelsen, Karel Babčický, Peter Jensen og meg selv. Gruppa har bidratt betydelig i avklaringer og uttesting av systemet, forteller Myhre Andersen.

Resultatet er Portable Simula Revisited, et åpen kildekode-basert Simula-systemet skrevet i Java. Det kan kjøres i både Windows, MacOS og Linux dersom Java-plattformen er installert.

Inkludert i programvarepakken er noen Simula-programmer som kan kjøres direkte. Ellers er det selvfølgelig mulig å kjøre egenutviklede programmer. For dem som trenger en liten oppfriskning i Simula, er det lenker til dokumentasjon på GitHub-siden til prosjektet.

Øystein Myhre Andersen ble involvert i utviklingen av Simula på midten av 1960-tallet. Nå har han lagd et system som kompilerer Simula om til Java. Foto: Privat

Jobbet med Nygaard og Dahl

Myhre Andersen er ingen hvemsomhelst i Simula-sammenheng. Han jobbet sammen med Simula-oppfinnerne Kristen Nygaard og Ole-Johan Dahl på Regnesentralen fra rundt 1966.

– Jeg var «lovende student» og fikk «sommerjobb» som varte i 17 år. Jeg kom tidlig med i gruppa som implementerte det første Simula-systemet på Univac 1107, og jeg jobbet der sammen med Ron Kerr på Runtime-systemet, som jeg senere overtok, forteller Andersen.

– Jeg avtjente verneplikt på FFI, hvor jeg var med i gruppa som laget Simula på Cyber. Senere spilte jeg en sentral rolle i utviklingen av S-Kode og Portable Simula (SPORT), forteller han.

Simula as

Myhre Andersen deltok også i de internasjonale gruppene for standardisering av Simula, og han var med på å starte Simula as.

– Vi laget da systemer for Nord 500 og Microsoft PC-er, samt front-end for flere andre systemer. Vi holdt det gående nesten helt til Java kom på banen. Jeg var fortsatt utvikler da Java kom og innså raskt at Java, ja det var Simula det i C sin språkdrakt. Ikke helt identisk, men likt nok til at jeg bare kunne skrive i vei – så retta kompilatoren resten, skriver han.

– Det var fint at James Gosling kunne komme til Simulas 50 års jubileum og holde foredraget sitt. Det var en overveldig hyllest til Kristen Nygaard og Ole-Johan Dahl for at de hadde laget Simula, avslutter Myhre Andersen.

