Venter milliardtap på grunn av «ny» funksjon i Apple Safari

I juni fjor innførte Apple en ny personvernfunksjonalitet i nettleseren Safari som i stor grad hindrer sporing av brukerne på tvers av nettsteder. Aktører som har nettsteder som brukerne ofte besøker, får likevel, basert på maskinlæringsalgoritmer, mulighet til å spore brukerne også på andre nettsteder som integrerer disse aktørenes innhold. Facebook og Google er eksempler på slike aktører.

Funksjonaliteten kalles for Intelligent Tracking Prevention (IPT) og er i detalj omtalt av Webkit-prosjektet her.

Bra for personvernet

Det er utvilsom bra for personvernet til nettleserbrukere at deres navigasjon mellom nettsteder i mindre grad kan spores.

Men i alle fall på kort sikt kan det bety lavere inntekter til selskapene som tilbyr internettannonser, deres teknologileverandører og innholdsleverandørene som ofte tilbyr nettleserbrukerne gratis innhold mot at brukerne godtar annonsevisninger.

Venter store tap

Ifølge Guardian venter annonseteknologiselskapet Criterio, som er blant de største bransjen, en nedgang i omsetningen i år på flere hundre millioner dollar, sammenlignet med i 2016, da selskapet omsatte for 730 millioner dollar. Trolig er de ikke alene.

– Vi venter at en rekke selskaper står overfor tilsvarende, negative konsekvenser fra Apples sporingsendringer i Safari. Videre regner vi med at Apple vil beholde ITP og utvikle det over tid på den måten det passer dem, sier Dennis Buchheim, daglig leder for teknologilaben til Interactive Advertising Bureau.

Lite samarbeid

Buchheim regner med at noen vil forsøke å narre IPT-funksjonaliteten, men han anbefaler mer ansvarlige tilnærminger både på kort og lang sikt. Den kortsiktige er omtalt et lengre blogginnlegg. De langsiktige handler om et ønske om at hele bransje, helst også Apple, går sammen om å finne løsninger for rettede annonser og målemuligheter som fungerer på tvers av enheter og som samtidig er forbrukervennlige.

I dette ligger det en innrømmelse om at for mange av dagens annonseteknologier ikke er forbrukervennlige.

I etterkant av at IPT ble aktivert i Safari, som er særlig mye brukt på mobile enheter, har Apple fått noen skyllebøtter fra annonseindustrien. Selskapet har ifølge Guardian blitt anklaget for å ignorere webstandarder og å erstatte disse med «et ubestemmelig sett med skiftende regler som vil skade brukeropplevelsen og sabotere den økonomiske modellen for internett».

Bak denne uttalelsen står seks annonseorganisasjoner, inkludert nevnte Interactive Advertising Bureau.

Apple skal ha svart det følgende på den nevnte uttalelsen:

– Annonsesporingsteknologi har blitt så gjennomtrengende at det er mulig for annonsesporingsselskaper å gjenskape det meste av en person nettleserhistorikk. Denne informasjonen samles inn uten tillatelse og brukes til retargeting av annonser, som handler om hvordan annonser følger personer omkring på internett.

Ikke skrudd på

Apple har nok gått lengst av de store nettleserleverandørene. For selv om også enkelte andre nettlesere har innebygde verktøy eller utvidelser for å hindre blant annet sporing, så det sjeldent at disse er aktivert som standard.

Selv Google, som fortsatt i svært stor grad har annonsevisninger som inntektsgrunnlag, skal i februar aktivere funksjonalitet i Chrome som blokkerer annonser Better Ads-standardene. Dette gjelder også annonser som Google leverer eller eier. Men dette vil ikke hindre sporing på tvers av nettsteder.

