Verdens første: Dell lanserer ekstrem skjerm

Dell har lansert en ny skjerm av ganske uvanlig art. Skjermen er en ny modell i selskapets UltraSharp-serie og er ifølge produsenten en skjerm spesielt beregnet på multitasking, og attpåtil den første i sitt i slag i verden.

UltraSharp 49, som modellen heter, har en skjermstørrelse på solide 49 tommer og har det superbrede formatet 32:9, som altså gjør den meget langstrakt.

Dual QHD

I tillegg har skjermen en oppløsning på såkalt «dual QHD», som betyr at den skilter med 5120 x 1440 piksler, samt et kurvet design.

Det er kombinasjonen av disse egenskapene som skal gjøre skjermen unik på markedet.

Tanken med UltraSharp 49 er at den skal være ideell til heftige multitaskingsoppgaver.

I så måte kan den også brukes med to PC-er samtidig via bilde-i-bilde-funksjonalitet som deler skjermen i to med en smal linje mellom.

Skjermen kommer i denne forbindelse også med en funksjon for å enkelt kunne bytte mellom to PC-er med ett sett tastatur og mus, og Dells egen programvare for organisering av flere apper ved siden av hverandre.

Dell UltraSharp 49. Foto: Dell

10-bits farger

Av andre tekniske spesifikasjoner byr skjermen på en lysstyrke på 350 nits, typisk kontrastforhold på 1000 til 1 og et IPS-panel med en responstid på fem millisekunder.

Oppdateringsfrekvensen er på «normale» 60 svingninger per sekund.

Skjermen har støtte for ti-bits farger, som innebærer at den kan vise opptil 1,07 milliarder farger, og takler 99 prosent av sRGB-fargeskalaen.

UltraSharp 49 blir tilgjengelig i USA fra 26. oktober til 1700 dollar, cirka 14 000 kroner. Norsk pris og lanseringstidspunkt er ennå ikke kjent.

