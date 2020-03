Verdens første dokumentarfilm om AI blir tilgjengelig hjemmefra

Fredag denne uken var premieredato for dokumentarfilmen iHuman. Filmen har norsk regissør, Tonje Hessen Schei, og skal være verdens første dokumentarfilmen om kunstig intelligens.

Filmen er vist på flere filmfestivaler i vinter; den hadde verdenspremiere på den internasjonale dokumentarfilmfestivalen i Amsterdam (IDFA) før jul, der Edward Snowden var med i samtale etter visningen. Filmen har også vært vist på FN-konferanse i Genève, presentert på G7-toppmøtet og i EU.

iHuman er planlagt å være en del av undervisningsopplegg ved Norske videregående skoler.

Digi.no har selv fått se filmen på en førvisning i desember.

Skrekk og advarsel

Arbeidet med iHuman startet hun allerede for fire år siden. I filmen intervjues et tredvetalls eksperter i flere land, og den preges av sterke visuelle virkemidler. Maktstrukturer i store teknologiselskaper som Google og Facebook er blant temaene som tas opp med et kritisk blikk.

iHumans plakat. Dokumentarfilmen er på engelsk, men har norsk regissør.

Dokumentarfilmen om kunstig intelligens bruker en rekke visualiseringer som den på bildet, i tillegg til store oversiktsbilder av menneskemasser og byer. Foto: Euforia

Innfallsvinkelen er mer samfunnsfaglig enn teknisk, og målet skal være å skape debatt om hvordan kunstig intelligens kan forandrer mennesker og samfunnet, og kan true humane verdier og menneskerettigheter.

Regissøren er blant annet kjent for sin dokumentar «Drone» fra 2014, om USAs hemmelige krigføring med droner.

Måtte tenke nytt

iHuman skulle ha premiere på kinoer over hele landet fredag. Men som andre kulturarrangementer, har også kinoene i landet stengt på grunn av den pågående koronaepidemien.

– Jeg er ydmyk overfor kinoene, som nå sliter veldig, men samtidig har jeg prøvd å være veldig løsningsorientert. Det vil ikke være plass til alle filmer på på samme tid når kinoene åpner igjen. Men denne kan flyttes til andre plattformer, sier Vibeke Skistad, daglig leder av Euforia Film.

Berget premieredatoen

Når digi.no snakker med henne fredag ettermiddag har hun vært opptatt i telefoner med video on demand-aktører hele dagen.

Nå ser det ut til at premieredatoen 13. mars er berget, og at filmen i løpet av kort tid kan kjøpes eller leies hos Get, Altibox og Telenor. Også Filmweb flytter nå snart filmen over i sin strømmedel.



– Det har vært en enorm dugnadsinnsats fra disse aktørene. De har bekreftet at filmen enten er på vei inn eller allerede er hos disse aktørene nå. Jeg vil tro at to av dem vil ha filmen tilgjengelig allerede i kveld, og én i morgen.



– Dette er helt merkelig i min verden, hvor slike prosesser gjerne tar lang tid. Jeg begynte å tenke på dette i forigårs, legger hun til om overgangen fra kinopremiere til streaming-premiere.

20 busser med reklameplakater

Skistad tror likevel ikke løpet er kjørt for visninger av iHuman på kino senere.

– Det vil kunne være et ønske å ha spesialvisninger på kino med regissør-besøk når de åpner igjen, selv om den først slippes på strømmetjenestene.

– Selv om det er triste kinotider nå, åpner den noen dører for nye måter å vise film på, sier hun.

Ifølge Skistad har Euforia brukt mye penger på det som skulle være en kinolansering. Og akkurat nå ruller det 20 busser rundt i Oslo med digre plakater på.

Fredag kveld gjester regissør Tonje Hessen Schei på Lindmo på NRK.

Traileren kan sees her.