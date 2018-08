Verdens fremste eksperter mener vi kan få kraftig prisfall på harddisker: – Vil være den største korreksjonen i historien

På grunn av overproduksjon av komponenter kan SSD-disker bli svært billige å kjøpe inn i 2019, spår analytiker. Vi kan vente oss en prisreduksjon på hel 30 til 40 prosent. Det skriver Techspot.

Hvis analysene er korrekte kan vi se eksepsjonelt lave priser på Solid state drive (SSD) allerede neste år. Halvlederselskapene har produsert alt for mye NAND-flash-minne.

70 øre per gigabyte

Analytiker Jim Handy hos Objective Analysis spår derfor at vi vil få en priskorreksjon i 2019.

Handy mener det er stor sannsynlighet for at hele markedet krasjer, og at hardisk-produsentene vil kunne kjøpe NAND-minne til 0,08 dollar per gigabyte – rundt 70 norske øre.

Dagens pris på 0,30 dollar per gigabyte vil derfor bli redusert med hele 67 prosent, om spådommene slår til.

HDD og SSD likt priset?

– Dette vil i så fall bli den største priskorreksjonen i historien i halvledermarkedet, fortalte Handy på «Flash Memory Summit»-konferansen i forrige uke.

Det kan føre til at SSD-disker vil prises på nivå med harddisker av den roterende typen (HDD).

Handy er ingen hvem som helst. Han har jobbet som analytiker med IT som spesialfelt siden 1988, og har tidligere vært sjefanalytiker i Dataquest – nå Gartner.

Kan også gå annen vei

Jim Handy er analytiker hos Objective Analysis. Foto: Objective Analysis

Amerikaneren har hatt flere toppstillinger hos Intel og halvlederprodusentene National Semiconductor og Infineon.

Handy poengterer at produsentene kan bruke overskuddet av NAND-flash til å produsere mer DRAM, men at dette igjen vil føre til et overskudd på denne fronten.

Om så er tilfelle vil vi eventuellt se en solid priskorreksjon i dette markedet.

Begynnelsen på slutten for HDD?

Den amerikanske analytikeren er ikke alene om sine SSD-spådommer.

Også Deep StorageNet's sjefsanalytiker, Howard Mark mener NAND-prisene vil rase.

Om så er tilfelle, mener de to analytikerne at vi kan se slutten på roterende harddisker som vi kjenner dem.

Med lavt prisede SSD-disker tilgjengelig, mener ekspertene at markedet ikke lenger vil etterspørre utdatert teknologi, og at dagens overprisede lagringsmedium kan stå igjen som seierherre.

Kannibaliserer markedet

På den måten mener analytikerene at SSD vil «kannibalisere» HDD-markedet.

Det vil få store konsekvenser for produsentene, som må omstille produksjonslinjene sine.

Analytiker Mark Delaney hos Goldman Sachs sier aksjekursen til Seagate kan gå fra 433 kroner til 371. Det vil være en solid nedgang på 14 prosent.

– HDD-industrien er syklisk, og står overfor store utfordringer i markedet på grunn av økt interesse for SSD. Vi ser nå en overproduksjon av NAND-minne, som vil sørge for at prisen på SSD vil falle dramatisk. I noen tilfeller så mye som 30-40 prosent, skriver Delaney i sin analyse ifølge The Register.