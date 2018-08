Verdens minste transistor kontrolleres med ett enkelt atom

Forskere ved Karsruhe Institute of Technology i Tyskland har klart å lage en transistor hvor elektrisk strøm kan styres ved hjelp av ett enkelt atom. Det skriver Phys.org.

Ifølge en pressemelding fra instituttet er dette verdens minste transistor.

Forskerne kaller transistoren for «en kvante-elektronisk enhet som opererer ved romtemperatur». Den gjør det mulig å skru av og på strømmen ved å endre posisjonen av ett enkelt atom som befinner seg inne i en elektrolytt av et geleaktig materiale.

«Ett-atom-transistoren fungerer ved romtemperatur og forbruker veldig lite energi, noe som åpner for helt nye muligheter innenfor informasjonsteknologi», skriver forskerne. Hele forskningsrapporten er publisert i Advanced Materials.

Sølvatom kontrollerer strømmen

Geleen inneholder to små metallkontakter som inneholder sølv. Mellom de to kontaktene er det et mellomrom på størrelse med ett metallatom. Ved hjelp av en elektrisk kontrollpuls kan ett enkelt sølvatom plasseres i mellomrommet, slik at den elektriske kretsen sluttes og strømmen kan passere.

«Verdens minste transistor skrur strøm av og på gjennom en kontrollert og reversibel bevegelse av ett enkelt atom. I motsetning til konvensjonelle kvanteelektroniske komponenter, vil ett-atom-transistoren fungere ikke bare ved ekstremt lave temperaturer nær det absolutte nullpunkt, det vil si -273 grader celsius, men også ved romtemperatur.», skriver forskerne i pressemeldingen.

Siden transistoren er laget av metall, og ikke et halvledermateriale som tradisjonelle transistorer, vil den lede elektrisitet bedre enn halvledertransistorer. Samtidig er også energiforbruket ved svitsjing mellom 0 og 1 på bare en titusendel av en konvensjonell transistor, ifølge fysiker og nanoteknologi-ekspert professor Thomas Schimmel. Han er ansvarlig for prosjektet.

Foreløpig er dette bare en prototyp, og for at det skal kunne brukes til noe praktisk må man klare å produsere elektroniske brikker som inneholder millioner, om ikke milliarder, av transistorer. Du bør derfor smøre deg med litt tålmodighet hvis du hadde forventet å se denne typen transistorer i din neste PC.

Jubileum i år: For 40 år siden begynte Intel å selge verdens første x86-prosessor