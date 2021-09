Vet de noe vi ikke vet? Amazon tar forbehold om zombie-apokalypsen i lisensavtale

Pussige avtaler, regler og begrensninger er ikke noe nytt i IT-verdenen. Folk som kjøpte PC sent på 80- og tidlig på 90-tallet måtte ofte skrive under på at de ikke skulle selge maskinen videre til Sovjetunionen eller deres allierte, og i april 2000 holdt det på å gå galt for lanseringen av Playstation 2 fordi noen var bekymret for at Saddam Hussein skulle bruke den til å styre raketter.

Likevel synes det en smule merkelig at Amazon i sine brukervilkår for Lumberyard – en spillmotor basert på Cryengine – siden 2016 faktisk har tatt høyde for zombie-apokalypsen.

Punkt 42.10 lyder slik:

«Acceptable Use; Safety-Critical Systems. Your use of the Lumberyard Materials must comply with the AWS Acceptable Use Policy. The Lumberyard Materials are not intended for use with life-critical or safety-critical systems, such as use in operation of medical equipment, automated transportation systems, autonomous vehicles, aircraft or air traffic control, nuclear facilities, manned spacecraft, or military use in connection with live combat. However, this restriction will not apply in the event of the occurrence (certified by the United States Centers for Disease Control or successor body) of a widespread viral infection transmitted via bites or contact with bodily fluids that causes human corpses to reanimate and seek to consume living human flesh, blood, brain or nerve tissue and is likely to result in the fall of organized civilization.»

Oppsummert og oversatt til norsk betyr det at man ikke har lov til å benytte Lumberyard i systemer som er kritiske for sikkerhet, liv eller helse. Unntaket er dersom det skulle oppstå en virussykdom som fører til at de døde gjenoppstår for å spise mennesker, og dette sannsynligvis vil resultere i sivilisasjonens kollaps.

Det spørs om noen bryr seg, uansett, om det verste skulle skje.

Om zombie-apokalypsen likevel skulle inntreffe, er det godt å vite at CDC i 2016 faktisk publiserte en veileder for hvordan man kan forberede seg på zombie-apokalypsen.

Flere rariteter

Selv om Amazon på dette punktet nok er rarere enn de fleste, så er det flere gode eksempler på at jurister eller andre kan ha lekt seg litt i avtalevilkår og annet:

Lage atomvåpen med Itunes

Det er mange som ikke liker Itunes, men at man kan lage atomvåpen – eller biologiske eller kjemiske masseødeleggelsesvåpen, for den del – ved hjelp av Itunes, er vel nytt for de fleste. Hvordan man eventuelt gjør det, aner vi ikke, men uansett har man altså ikke lov til det i henhold til Apples vilkår for Itunes:

«Du aksepterer også at du ikke vil bruke disse produktene for noe formål som er forbudt etter amerikansk lov, inkludert, men ikke begrenset til, utvikling, utforming, fremstilling eller produksjon av atomvåpen, rakettvåpen, kjemiske eller biologiske våpen.»

GameStation vil ha din sjel ...

Som en aprilspøk endret GameStation i 2010 sine vilkår slik at de som aksepterte vilkårene på første april, gikk med på å overføre eierskap av sin sjel til selskapet. Ifølge Huffpost ble hele 7500 sjeler overført, og bare 12 prosent av kundene la merke til – og brukte – en mulighet til å velge bort sjelen som en del av kjøpesummen. De som valgte å benytte seg av muligheten, fikk et gavekort hver, pålydende fem britiske pund, og alle overførte sjeler ble offisielt tilbakeført til sine respektive personer fem dager senere.

... mens Europol vil ha din førstefødte

I et forsøk på å demonstrere farene ved å akseptere avtaler for gratis WiFi, satte Europol i 2014 opp en gratis hotspot i London. Avtalen man måtte akseptere for å få tilgang, spesifiserte at man måtte overføre sin førstefødte til deres eierskap for all fremtid. Seks personer aksepterte dette, men om de leste avtalen først, er uvisst.

F-secure, et finsk selskap som sponset eksperimentet, uttalte senere at de ikke ville beholde barna, men returnere dem til foreldrene.

Det kan lønne seg å lese avtaleteksten

Antivirusselskapet PC Pitstop undret seg på hvor mange av kundene som faktisk leste avtalevilkårene, og de la derfor inn en melding i teksten om at den første som skrev til dem og ba om det, ville motta 1000 dollar i belønning. Det tok over fire måneder og mer enn 3000 nedlastinger før noen endelig tok dem på ordet og fikk pengene.