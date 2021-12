Vi bruker akkurat like dårlige passord som før

Nordpass har publisert sin årlige undersøkelse av lekkede passord, og det kan virke som om vi ikke har lært noe som helst siden 2020. Eller tidligere, for den saks skyld.

Det er nemlig store likheter fra i år til i fjor.

På verdensbasis var det i år som i fjor «123456» som var det vanligste lekkede passordet, med «123456789» på andreplass. Siden 2020 har også «12345» klatret opp fra åttende plass på verdenslisten til tredjeplass – en plassering vi også finner igjen i Norge. Faktisk er det svært lite som tyder på at vi er noe flinkere her til lands enn i resten av verden når det kommer til å velge gode passord.

Det eneste særnorske på topp-15-listen er «passord» på femteplassen, en plassering engelske «password» har på den globale listen. Akkurat det ordet finnes også igjen på syvendeplass på den norske listen.

Wall of shame

Nedenfor ser du de globale listene for 2020 og 2021, samt den norske listen for 2021.

Globalt 2020 Globalt 2021 Norge 2021 123456 123456 123456 123456789 123456789 123456789 picture1 12345 12345 password qwerty 12345678 12345678 password passord 111111 12345678 1234 123123 111111 password 12345 123123 1234567 1234567890 1234567890 lol123 senha 1234567 abc123 qwerty123 123123 000000 qwerty 1q2w3e 111111 aa12345678 1234567890 abc123 liverpool

Som vi påpekte i 2020, er det mange dårlige passord her som man absolutt ikke bør bruke.

Når det er sagt, er det verdt å merke seg at det her er snakk om lekkede passord og at det kan hende at folk som velger så dårlige passord, også er mer uforsiktige med dem på annet vis og derfor er overrepresentert i listen over lekkede passord. Det er uansett umulig å si sikkert.

Kjønnsforskjeller

Det er noen kjønnsforskjeller å spore, uten at man kan si at ett kjønn er flinkere enn et annet. For eksempel er det mer sannsynlig at menns passord inneholder banning enn kvinners. I USA var det også over dobbelt så mange kvinner som menn som brukte «iloveyou» som passord. I Canada var det omtrent tre ganger så mange menn som kvinner som brukte «Hockey» som passord.

I Norge er «sommer» og «hemmelig» passord som er mer brukt av kvinner enn av menn. Menn ser ut til å foretrekke «111111» og ulike varianter av «123...» i større grad enn kvinner.

Passordvett

Det trenger ikke være vanskelig å finne unike passord som du også klarer å huske. Her er noen tips:

Bruk en passFRASE i stedet for et passORD. Finn en setning du klarer å huske, og bruk den, gjerne med noen tall, spesialtegn eller skrivefeil som du klarer å huske.

I stedet for å gjenbruke passord, finn deg et antall standardpassord som du husker og sett dem sammen på ulike vis. Da blir det enklere for deg å finne riktig passord hvis du skulle glemme det, uten at du bruker nøyaktig samme passord mange steder.

Kombiner gjerne passordene dine med noen bokstaver eller tegn som er spesielle for hvor du bruker dem, slik at de ikke er identiske alle steder. For passord i Nettbutikken AS kan du for eksempel sette inn NAS, Nas, nas eller lignende i begynnelsen, midten eller slutten.

Velg å basere passordet på noe som betyr noe for deg og som du kan klare å huske, men som er vanskelig for andre å tippe seg frem til. Bruk gjerne norske spesialtegn i passordet, men ikke stol på at det alene er nok.

Sjekk om passordene du bruker, har blitt kompromittert. Har de det, slutt å bruke dem.

Vi er ikke flinkere enn andre

Og hvis du tror vi i Norge er flinkere enn andre, eller slipper billigere unna enn andre land fordi vi snakker norsk, tenk om igjen. På kartet nedenfor viser mørk farge et stort antall lekkede passord, og lys farge indikerer få lekkede passord.

Mørk farge viser mange lekkede passord per innbygger. Foto: NordPass

I Norge har vi 2,633 lekkede passord per hode, noe som er bare marginalt bedre enn for eksempel Storbritannia med sine 2,785 og Sverige med 2,919. Aller verst er Russland, med 19,902.