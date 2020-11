Sjekk listen over de vanligste passordene: Disse bør du ikke bruke

Med jevne mellomrom publiseres det lister over de passordene folk flest bruker, og som dermed er de aller minst sikre. Nå har passordhåndteringstjenesten NordPass (via BGR) satt sammen en ny liste over de 200 vanligste passordene for inneværende år.

Den nye listen fra NordPass – en tjeneste som for øvrig er laget av samme gjengen som står bak NordVPN – viser både hvor mange ganger et passord har blitt eksponert og hvor mange ganger det er brukt.

Mange gjengangere

I tillegg er det foretatt en beregning på hvor lang tid det vil ta å knekke et passord, og i de fleste tilfellene snakker vi om under ett sekund.

Som alltid på slike lister finner vi mange gjengangere. Klassikeren «123456» ligger på førsteplassen med over 2,5 millioner brukere, fulgt av «123456789». Passordet «12345», som lå på topp på den forrige listen, er dyttet ned til åttendeplass denne gangen.

På tredjeplassen har det dukket oppe en nykommer, «picture1», mens fjerdeplassen innehas av «password» – en annen trofast gjenganger. Velbrukte «qwerty» er skjøvet ned fra tiende til tolvteplass på årets liste.

NordPass råder brukere til å unngå å bruke ord fra ordboken, nummerkombinasjoner og ikke minst passord som består av tegn som befinner seg ved siden av hverandre på tastaturet. Repeterende tegn er også en dårlig idé, for eksempel «111111» og «000000», som begge ligger høyt oppe på listen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

De 10 mest brukte passordene på NordPass' liste. Foto: NordPass

– Bruk mer enn 12 tegn

Som alltid anbefales det å benytte en blanding av tall, bokstaver og tegn, og store og små bokstaver. Det rådes også å bruke passord som er lenger enn 12 tegn, å endre passord hver tredje måned, og selvsagt også å bruke passordhåndteringstjenester.

Passordhåndtering kommer som kjent nå innebygget i nettlesere, for eksempel Chrome, hvor det automatisk foreslås lange, sikre passord som lagres i nettleseren hver gang man lager et nytt passord på en nettside.

NordPass' liste har for øvrig mye til felles med listen digi.no rapporterte om for ett år siden, publisert av Splashdata.