Blockhangers: – Komboen geofencing, værvarsling og blokkjede gir automatisk forsikringsutbetaling

FORSKNINGSPARKEN, OSLO (digi.no): Jon Ramvi geleider meg ivrig inn på et møterom på StartupLab, hvor jeg tilbringer en mandag for å sondere startup-terrenget.

Og hvis navnet høres merkelig kjent ut – jepp, dette er samme fyr som bak EasyPeasy.

Gjennom glassveggene på møterommet ser vi hardtarbeidende start-ups diskutere og jobbe konsentrert.

Bak Ramvi er den frodige Jungelen – som de kaller pauseområdet i hjertet av lokalet – pyntet med julelys.

På Stavanger-dialekt og i en forrykende fart begynner Ramvi å fortelle om sitt hjertebarn – startup-en Blockchangers.

Tre ansatte – på 200 kvadratmeter

De startet opp i fjor og er foreløpig kun tre ansatte, men neste uke har de innflytningsfest i sine nye lokaler – på 200 kvadratmeter.

Å ansette flere ganske straks er med andre ord et ganske åpenbart mål for Blockhangers – og særlig flere kvinner, sier Ramvi.

– Håpet er å få inn ti nye ansatte det neste året. Men det er dessverre veldig få som vet så mye om blokkjede, forteller Ramvi.

– Det blir i det minste mye plass til e del bordtennis-bord i det nye lokalet mens dere venter på flere?

– Hehe, ja, det blir nok av boltreplass for oss tre som skal jobbe der fremover nå. Hovedfokuset er å vokse – og å få inn penger på egne aktiviteter, sier Ramvi.

Han sikter til blant annet deres konsulentvirksomhet. Ramvi har tidligere vært innleid/ansatt som ekspert på blokkjede (blockhain) hos blant annet DNB.

Slapp alt han hadde i hendene for blokkjede

Blokkjede ble han først interessert i da han studerte informatikk. Han var egentlig i gang med å skrive en masteroppgave om Snowden-lekkasjene. Det er i arbeidet med denne at han leste om blant annet blokkkjede – og forstod hvor mye forskjellig det kunne brukes til.

– Så opprettet jeg en jeg en meetup-gruppe på meetup.com – Blockchangers Community – og har holdt månedlige meetups siden 2015, forteller Ramvi.

– Der kommer også tredjeparter inn og snakker om sine prosjekter, og man kan lære seg blokkjede.



– Jeg har tidligere holdt noen introduksjoner til de tekniske aspektene ved blokkjede, som utviklingssiden av det – og det å bare å lære å faktisk kunne bruke blokkjede. Nå holder jeg mer strategiske foredrag ovenfor næringsytere.

Han satte alle kluter til og fordypet seg i temaet. For tre år siden startet Ramvi Blockchangers Community – rett og slett for å spre ordet.

– Jeg la fra meg alt jeg drev med – også masteren i informatikk jeg hadde begynt på – for å lære meg og dele det jeg klarte om ikke bare kryptovaluta, men også ting som smarte kontrakter.

Han drev med Blockchangers Community en stund før DNB hentet ham inn som blokkjede-spesialist. Der jobbet han blant annet med å evaluere tilbud om blokkjede-løsninger fra firmaer som VISA. Han forlot DNB i april i år.

Etter sommeren satte han i gang med Blockhangers – som nå er i sterk vekst.

Tre fokusområder

I dag er Blockchangers Community, som Ramvi startet i 2015, det nest største i sitt slag i verden, med over 1100 medlemmer.

– Blokkjede er ikke noe som foregår i Singapore eller Silicon Valley – det foregår rett her i Oslo!

Ramvi gliser bredt i et par sekunder før ordstormen fortsetter.

– Det popper stadig opp nye startups som har med blokkjede å gjøre, og vi prøver å fasilitere det. Vi vet hva som foregår i miljøet og kobler folk sammen.

Den ene biten de jobber med er altså Blockhanges Community – som er non-profit og bare for å spre «det gode ord», forteller Ramvi.

Av inntektsgivende virksomhet er blant annet konsulentoppdrag for de store firmaene som vil se på plattformøkonomi og blokkjede. Ramvi ramser opp Posten, Statkraft og DNB.

– Det er mange som har vært på en konferanse, men ikke helt vet hva dette betyr for dem. Jeg jobber både teknisk, med å utvikle, og strategisk. Mange andre leverer kun forretningsmodeller. Vi vil kunne levere et mer helhetlig tilbud, sier Ramvi.

Men ikke nok med det: De prøver også å lage egne produkter. Ett eksempel Ramvi trekker frem noe de kaller for Gamecoin – et prosjekt som kort fortalt kobler gaming og blokkjede.

Jobber parallelt med å teste ut flere prosjekter

– Vi legger ikke all tid og energi i kun ett prosjekt, som mange andre startups gjør. Det medfølger risiko når vi jobber med blokkjede, sier Ramvi.

– Vi tror at blokkjede kommer til å endre verden, men vi vet ikke helt nøyaktig hvordan ennå.

Ramvi og de to andre i Blockchangers jobber i en uke eller en til to måneder med ett prosjekt – og så lanserer det det og ser hva slags tilbakemeldinger de får.

– Kanskje Innovasjon Norge syns prosjektet er spennende, kanskje DNB... Så jobber vi med noe annet i mellomtiden, og så kommer vi tilbake til prosjektet og spør oss selv: Vil vi jobbe mer med det? Og slik jobber vi bare iterativt gjennom forskjellige ting, sier Ramvi.

Vi tror at blokkjede kommer til å endre verden, men vi vet ikke helt nøyaktig hvordan ennå.

– Det kan være at vi er ferdige med Gamecoin-prosjektet nå, for eksempel.

Han forteller at de per i dag jobber med et nytt prosjekt – såkalt «farm insurance», eller gårdsforsikring.

Geofencing og værvarsler for automatisk utbetaling av forsikring

– I den tredje verden får du ikke forsikring, for eksempel for gården din – fordi det er for mye overhead i forsikring hvis du kun har 10 eller hundre kroner å betale i forsikringspremie. Forsikringsselskapene gidder ikke det, kan du si – masse papirarbeid uten så mye tilbake for dem, sier Ramvi.

– Det betyr at når bonden har gode år hvor du får inn alt, går det fint. Men når du har et dårlig år, har du plutselig ingenting det året. Og den risikoen må du leve med.

Han forteller at man ved å bruke smarte kontrakter og blokkjede kan du automatisere prosessen når man putter litt penger inn i smartkontrakten.

Den smarte kontrakten begynner deretter begynner å sjekke værvarselet på en værtjeneste, for eksempel om det er flom eller tørke på gården – så får du automatisk utbetalt forsikring.

Det hele automatiseres med såkalt geofencing – hvor man definerer et geografisk avgrenset område og lager en slags virtuelle innhegning med programvare.

– På den måten har du automatisert forsikringen, sier Ramvi.

– Alle ansatte skal være eiere

Ramvi forteller at planen videre er å kjøre på videre for å få nye ideer – og får de ideer som er gode nok, vil de se på mulighetene.

– Vi har også som mål å utfordre mytene om at det er forskjell på eiere og ansatte i selskapet. Alle ansatte skal være eiere fra start til slutt – delta generalforsamling og velge selskapet retning og så videre.

Ramvi forteller at han også er opptatt av utradisjonelle arbeidsorganiseringsmåter, som for eksempel flate strukturer, at man selv bidrar der man tror man vil ha mest verdi – og at man skal ha mye av både ansvar og fleksibilitet.

– En annen myte vi vil utfordre er at forretningsutvikling er noe veldig vanskelig og noe man kan gjøre med sin 16-årige erfaring og utdannelse, mens programmering er noe enkelt.

– Vi vil gå tilbake til det grunnleggende hvor alle sitter under samme tak, fra strategi til forretningsutvikling, arkitektur og teknisk utvikling, avslutter Ramvi.