Videoklipp fra hackerangrep mot iransk fengsel er som hentet ut av en film

En hackergruppe som kaller seg for The Justice of Ali skal ha infiltrert IT-systemene i Evin-fengselet i Teheran og frigjort opptak fra sikkerhetskameraene i fengselet. Noen av disse klippene er offentliggjort av nyhetsbyrået AP.

Saken er først og fremst viktig fordi bildene blant annet avslører vold og overgrep mot innsatte, noe iranske myndigheter skal ha bekreftet. Mange av de innsatte i Evin-fengselet er politiske fanger.

Kapret PC-ene

Men ett videoklipp viser en helt annen situasjon, som kunne ha blitt hentet ut av mang en film fra Hollywood. Videoklippet er hentet fra et vaktrom i fengselet, hvor man ser hvordan skjermene som viser videostrømmen fra overvåkingskameraene får helt nytt innhold, inkludert blåskjerm og et krav om løslatelse av politiske fanger. Her har hackerne brukt sikkerhetskameraet i rommet til å filme sitt eget arbeid.

Vi må advare om at det mot slutten av videoen det er lenket til over, er det flere klipp av voldeligheter mot innsatte.