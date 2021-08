Videokonferansefirmaet Zoom har inngått forlik i massesøksmålssak

Selskapet bak videokonferanse-appen Zoom har inngått forlik i massesøksmålssak som gjelder personvernbrudd. Zoom skal betale ut 85 millioner dollar.

Saken dreier seg om at Zoom angivelig har delt brukerdata med Facbook, Google og LinkedIn på en ulovlig måte. Zoom selv benekter å ha gjort noe galt, men har gått med på å skjerpe rutinene. En talsmann for Zoom sier at privatlivet og sikkerheten til brukere har førsteprioritet.

Forliket må godkjennes av distriksdommer Lucy Koh i San Jose i California.

Forliksummen skal brukes til å opprette en fond som skal betale ut krav til enkeltpersoner, dekke advokathonorarer og alle mulige andre kostnader. Fondet er en engangsutbetaling, sier Zoom.

Brukerne vil få dekket 15 eller 25 prosent av det de betalte for et Zoom-abonnement, avhengig av type.