Vikar får jobben som Intels toppsjef permanent

Bob Swan (58) har vært fungerende toppsjef fra i fjor sommer, da forgjenger Brian Krzanich gikk av med øyeblikkelig virkning.

I går ble økonomen utpekt til Intels nye konsernsjef på permanent basis etter å ha holdt setet varmt i sju måneder.

Krzanich leverte oppsigelse og gikk på dagen i juni, da det ble kjent at han en stund tidligere hadde innledet et forhold med en underordnet. En etterforskning bekreftet at dette var et klart brudd på interne retningslinjer som gjelder alle selskapets ledere, opplyste Intel den gangen.

– Etter en grundig vurdering av en rekke interne og eksterne kandidater har vi konkludert med at Bob er den rette lederen, konstaterer styreformann Andy Bryant i en kunngjøring.

Han viser til at Swan har gjort en enestående innsats i perioden som fungerende toppleder, og mener at resultatene, hans bransjekunnskap og evne til å levere på vekststrategien deres, har vært overbevisende.

Ingen teknisk bakgrunn

Swan er bare den sjuende konsernsjef i selskapets 50-årige historie. Han er også den første uten verken teknisk bakgrunn eller realfagutdannelse.

Intel var lenge ledet av ingeniører. Det forandret seg med Paul Otellini i 2005, men han hadde til gjengjeld bakgrunn som utvikler og jobbet seg oppover i gradene i selskapet gjennom mange år.

Den nye toppsjefen begynte i selskapet så sent som i oktober 2016, da Robert Swan ble hyret inn som finansdirektør.

Han har tidligere hatt samme rolle en rekke andre plasser, blant annet for Ebay gjennom ni år og tre år hos Hewlett-Packard. Partner hos investeringsfirmaet General Atlantic har han også vært.

– Dypere forståelse for muligheter og utfordringer

Den nye Intel-toppen sier følgende i anledning opprykket.

– I rollen min som fungerende konsernsjef har jeg utviklet en enda dypere forståelse for våre muligheter og utfordringer, våre ansatte og kundene. Da jeg først ble oppnevnt som midlertidig CEO, satte jeg umiddelbart i gang med å lede virksomheten. Og da styret forhørte seg om jeg ville ta på meg oppdraget permanent, så hoppet jeg på sjansen til å lede dette spesielle selskapet. Det er en spennende tid foran oss. 2018 var et enestående år og vi er midt i en forvandling av selskapet for å forfølge vår største markedsmulighet noensinne. Det er en ære å få fortsette å jobbe sammen med styret, lederteamet og de 107.000 flotte medarbeiderne når vi tar selskapet videre, uttaler Bob Swan.