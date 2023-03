Vil desentralisere sosiale nettverk: Twitter-grunnleggeren har lansert ny app

Vi har ikke hørt så mye til Twitter-grunnleggeren Jack Dorsey siden Elon Musks overtakelse av tjenesten, men det betyr ikke at mannen har ligget i hi. Nå melder blant andre Engadget at Dorsey har lansert sin nye Twitter-konkurrent.

Bluesky Social, som appen heter, er tilgjengelig i en lukket betaversjon i App Store – foreløpig kun for inviterte brukere. Man kan også registrere seg på en venteliste for å teste betaen før den blir offentlig tilgjengelig for alle.

Desentralisert protokoll

Bluesky-prosjektet ble kunngjort i 2019 av Jack Dorsey som et initiativ for å utvikle en desentralisert, sosial nettverksprotokoll. Initiativet var da et sideprosjekt hos Twitter, men er nå altså et separat prosjekt som kan bli en konkurrent til nettopp Twitter.

Initiativet bygger på en ny protokoll kalt AT-protokollen (Authenticated Transfer Protocol), som ble avduket i oktober i fjor.

Protokollen beskrives som et «føderert» nettverk som skal legge til rette for et mer åpent internett hvor onlineprofilen din ikke eies av enkeltaktører, men i stedet kan flyttes fritt mellom ulike tilbydere uten at man mister data.

I tillegg byr protokollen på det selskapet omtaler som en «åpen algoritmemodus», som innebærer at brukere i større grad har kontroll på algoritmene. Høy ytelse skal også være en prioritet, slik at lastetider holdes på et minimum.

Nettstedet TechCrunch er blant dem som har testet den nylig lanserte Bluesky-appen, og de beskriver den som en «Twitter-lignende» opplevelse som ennå har relativt begrenset funksjonalitet.

Har fått kritikk

Ifølge TechCrunch har appen et enkelt brukergrensesnitt hvor man kan klikke på en knapp for å opprette et innlegg på 256 tegn, som kan inkludere bilder. Man kan også søke etter, og følge, enkeltpersoner, og brukerprofilene inneholder omtrent samme type informasjon som Twitter-profiler.

Appen skilter også med sin egen versjon av «retweets» og byr på standardfunksjoner som muligheten til å like innlegg, blokkering og å svare på innlegg fra andre personer. Direktemeldinger er ennå ikke mulig.

Prosjektet har fått en del kritikk fra andre aktører. Mastodon, som selv beskriver seg som en åpen og desentralisert plattform, kom med et sarkastisk svar på Jack Dorseys kunngjøring av initiativet i 2019. Mastodon henviste til Activitypub, den desentraliserte, sosiale nettverksprotokollen som tjenesten bygger på, og hintet om at teknologien allerede finnes.

I likhet med det som er tanken bak Bluesky, opererer Mastodon med uavhengige servere og muligheten til å snakke med hvilke som helst andre plattformer som implementerer den samme protokollen.

Hvorvidt Bluesky-appen blir en suksess, og når den blir tilgjengelig for alle brukere, er ennå uvisst.