Vil få slutt på dyre plagiatsøksmål: Genererte 68,7 milliarder melodier algoritmisk, og ga dem ut under fri lisens

To musikere og programmerere har generert og lagret alle mulige Midi-melodier på en harddisk, tatt copyright på dem, og har gitt ut alle 68,7 milliarder under fri lisens.

Dette skriver flere internasjonale medier, deriblant Vice og The Atlantic.

Det er programmerer, musiker og opphavsrettsadvokat Damien Riehl, og musiker og programmerer Noah Rubin som har gjennomført prosjektet, i et forsøk på å stoppe dyre og ressurskrevende søksmål om opphavsrett som de mener knebler kunstneres kreative frihet.

Woof woof woof

Det har vært en rekke slike plagiatsaker gjennom rettssystemet de siste årene. Blant annet ble artisten Katy Perry dømt til å betale flere millioner dollar for sangen Dark Horse, etter en jury kom frem til at hun hadde plagiert den kristne rapperen Flame. Flame hadde lagt ut en sang en sin Joyful Noise, med en lignende melodi, på Youtube, men Perry insisterte på at hun aldri hadde hørt om sangen eller rapperen, skriver The Atlantic.

Sangene har begge en enkel melodilinje som ligner på hverandre, spilt av en synthesizer som gjentas i bakgrunnen. Men sangene har hverken tekst, akkordprogresjoner er eller vokal-melodier som ligner på hverandre.

Musikkvitere og jurister har i forbindelse med saken påpekt at det i dag, med Youtube og Soundcloud, finnes opptak av så mange melodier at det er vanskelig å ikke ligne på noe som finnes allerede.

Problemet med utilsiktede brudd på opphavsretten tas også opp i en episode av podkasten 99 Percent om sangen Who Let The Dogs Out, som viser at hooket Woof-woof-woof-woof kan spores i utallige ulike former langt tilbake i musikkhistorien, skriver Atlantic.

Avgrenset utvalg

Algoritmen til Riehl og Rubin er nå tilgjengeliggjort som åpen kildekode på Github og Internet Archive, sammen med alle melodiene.

Algoritmen har generert alle mulige kombinasjoner av 8.-delsnoter (samme varighet på alle tonene) innenfor rammen av 12 takter og én oktav (én oktav har 11 ulike toner, som alle går igjen i andre oktaver, men i andre tonehøyder). Tonematerialet som brukes i musikk er altså begrenset i utgangspunktet, et poeng prosjektet søker å få frem. I tillegg er utvalget i algoritmen ytterligere begrenset av praktiske årsaker.

Teknikken til algoritmen er ikke ulik den noen hackere bruker for å gjette passord. Algoritmen skal ifølge Riehl kunne generere 300.000 melodier i sekundet.

Tall og fakta, ikke kunst

I Midi-formatet er notene kun tall, men konverteres etterpå til et anvendelig format som kan lisensieres.

– Vi begynner å gå tomme for melodier vi kan bruke. Opphavsrettssystemet er ødelagt, og må oppdateres, argumenterer Damien Riehl i en Ted-talk om prosjektet.

Der gjør han et poeng ut av at melodier nettopp er en form for tallmateriale. Og tall er i opphavsrettslovene betraktet som fakta, som igjen normalt ikke kan beskyttes av opphavsrett.

– Så hvis disse tallene har eksistert siden tidenes morgen, og vi bare plukker de ut, kanskje melodier kun er matematikk, som kun er fakta, og dermed ikke kan beskyttes av opphavsrett, argumenterer han i videoen under:

Offentlig domene?

Lisensen melodiene er lagt ut under, Creative Commons Zero licence, er det nærmeste artister kommer å legge ut et verk under offentlig domene uten at en lisens er foreldet. Likevel er opphavsrettsjurister uenige om hvorvidt en slik lisens kan tolkes som offentlig domene, nettopp fordi offentlig domene beskriver enten et statlig verk eller et verk der lisensen er foreldet etter flere tiår.

Det er foreløpig usikkert om prosjektet faktisk vil påvirke hvordan rettssystemet vil behandle fremtidige plagiat-saker, og sanger vil fortsatt kunne beskyttes av opphavsretten. Men prosjektet har i det minste løftet frem noen problemer med systemet slik det praktiseres i dag, der det er mulig å kreve penger for gjenbruk av ethvert lite utvalg av noter.

Damien Riehl har uttalt at han har i alle fall har troen på at saker som omhandler plagiat av kun én enkel melodi, nå vil kunne bli avvist av rettsvesenet.