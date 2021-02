Vil forlenge fri, europeisk mobilroaming med ti nye år

Vi har ikke hatt så mye glede av det det siste året, men mange har nok opplevd det som greit at det er slutt på de overraskende store mobilregningene som kunne komme etter et besøk i et annet europeisk land.

Fram til juni 2017 kunne mobilselskaper ta ekstra betalt dersom kunder benyttet mobilen under reise i andre land i EØS-området. Dette kalles for gjesting eller roaming, da det ofte er et annet mobilselskaps mobilnett som kundens mobil er knyttet til i utlandet.

Tidligere opplevde enkelte å få regninger på tusenvis av kroner etter at de uten å tenke seg om hadde brukt mobildata på vanlig måte.

Slik er det ikke lenger, noe som har ført til kraftig vekst i utenlandsbruken av mobildata. Ifølge EU-kommisjonen var bruken av mobildata under gjesting 17 ganger høyere under sommeren 2019 enn under sommer 2016.

Utløper i 2022

«Roam like Home», som ordningen gjerne kalles, har en tidsramme på bare fem år. Det vil si at etter den 30. juni 2022 kan den i teorien bli fjernet. Men det er ingenting som tyder på at det vil skje.

I EU-kommisjonen 2019 reviderte EU-kommisjonen den gjeldende forskriften og konkluderte med at den fungerer godt. Derfor ønsker kommisjonen å beholde ordningen i nye ti år fra 2022, men med noen justeringer.

Nye rettigheter

Blant det som foreslås, er at abonnentene skal ha tilgang til samme tjenestekvalitet hjemme og utenlands. I praksis handler dette om datahastighet. Dersom en abonnent gjennom sitt abonnement har tilgang til 4G eller til og med 5G hjemme, skal ikke abonnenten måtte nøye seg med å få tilgang til 3G eller enda eldre teknologier i utlandet, dersom 4G eller nyere faktisk er tilgjengelig.

Det foreslås også bedre tilgang til nødtjenester utenlands. Dette skal være gratis å bruke, uavhengig om det dreier seg om tale, SMS eller mobilapper. Det anbefales også at reisende informeres om nødtjenestene, inkludert de som er rettet mot funksjonshemmede, i det EU-landet de besøker.

Tilsvarende skal mobiloperatører sørge for at forbrukere på utenlandsreise informeres om eventuelt høyere kostnader knyttet til å ringe visse lokale tjenester fra utlandet, inkludert kundestøtte hos for eksempel flyselskaper eller forsikringsselskaper. Dette inkluderer også telefonnumre som i utgangspunktet er gratis å ringe.

Storbritannia?

Etter Brexit er det ikke lenger noen garanti om fri gjesting for mobilkunder fra EØS-landene på besøk i Storbritannia, eller for britiske kunder på besøk i EØS-land. Ifølge britiske myndigheter har mange mobiloperatører oppgitt at de ikke har noen nåværende planer om å gjøre endringer i dette, men det kan endre seg. Anbefalingen er å sjekke dette med mobiloperatøren man er kunde av, før man reiser.

I Norge er fortsatt Storbritannia omfattet av «Roam like Home» hos i alle fall Telenor, Telia og Ice.