Vil gi norske bedrifter kontroll over egne data

Mange norske beslutningstakere er i dag bekymret for å bli for avhengige av de store globale teknologigigantene.

Hvis politiske endringer i USA fører til strengere restriksjoner på IT-systemene deres, kan det få store konsekvenser her hjemme.

– Det kan bli stupmørkt i mange norske virksomheter, advarer daglig leder i teknologiselskapet TellusR, Morten Krogh-Moe i en pressemelding.

– Flere må revurdere hvor kritiske data bør ligge

Råderett over egne data

For å møte denne trusselen ruller konsulenthuset Nova nå ut en løsning som skal gi norske virksomheter såkalt digital suverenitet.

Dette er et faguttrykk for full råderett over egne data og systemer uten innblanding fra utlandet.

Sammen skal de to selskapene kombinere tilbud om rådgivning med teknologi utviklet av TellusR.

Ved å bruke en egen «kommunikasjonshub» for kunstig intelligens, kan bedrifter bytte mellom ulike språkmodeller bak sin egen sikre brannmur.

Denne løsningen fungerer som et sentralisert kontrollag, som styrer hvordan KI-modeller får samhandle mellom både egne og eksterne data, brukere og systemer.

– Som å tisse i buksa

Trine Røssel Ødegaard i Nova Consulting Group forklarer at kundene nå krever løsninger der de selv beholder eierskapet til informasjonen sin.

Krogh-Moe i TellusR viser til forskeren Inga Strümke, som nylig sammenlignet det å bli avhengig av utenlandsk teknologi med å tisse i buksa for å holde varmen.

Han mener Norge må bygge opp egne teknologimiljøer for å sikre at vi ikke mister styringen over vår egen digitale hverdag.